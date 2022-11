La desafiante advertencia de Gustavo Alfaro en la previa de Ecuador-Senegal: "Respetamos al rival, pero..."

Este lunes, desde las 12 (hora de Argentina), la Selección de Ecuador buscará ser el primer clasificado a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El equipo de Gustavo Alfaro se verá las caras ante Senegal y le basta un empate para lograr sellar su pase de ronda. Para ser líder del grupo dependerá del resultado que obtenga Países Bajos ante la ya eliminada Qatar (ambos equipos tienen cuatro puntos y una diferencia de dos goles a favor).

En este contexto, el director técnico de la Tri enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa. "No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se ha reinventado bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar", comenzó.

Alfaro no dio pistas del once titular ante Senegal. Foto: EFE

"Si salimos a empatar perdemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida", añadió Alfaro con respecto a la posibilidad de empatar y, con ese resultado, conseguir el pase de ronda en Qatar 2022.

A la hora de ponerle un freno a la ilusión de los fanáticos ecuatorianos tras un gran comienzo en el Mundial, el DT soltó: "Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones".

"No me gusta el discurso según el cual si nos clasificamos somos bárbaros y si no todo lo que hicimos es malo. El resultado no determina tanto. Para mí, hicimos todo lo que Ecuador debía hacer. Ojalá mañana tengamos el fútbol y el rendimiento que permita seguir adelante. Hasta aquí, los méritos los hemos acumulado", sentenció Gustavo Alfaro.