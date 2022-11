El fuerte elogio de Alfaro a los jugadores de Ecuador tras el 1 a 1 con Países Bajos: "Se lo empatamos a..."

Se sintió como un triunfo. Bien podría haber sido una victoria histórica para la Selección de Ecuador, que empató 1 a 1 frente a la candidata Países Bajos por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022, después de mostrar un dominio importante durante gran parte del encuentro por el Grupo A. Y Gustavo Alfaro se mostró orgulloso del partido que hizo su equipo.

Tanto pareció que Ecuador se había quedado con los tres puntos que hasta en la entrevista para la televisión una periodista le formuló la pregunta como si efectivamente hubiera ganado: "Profesor Gustavo Alfaro, logra un triunfo histórico para la Selección teniendo en cuenta la potencia que tenían enfrente. ¿Su opinión sobre el compromiso?", le dijo.

Alfaro, sin corregirla, contestó: "Estoy orgulloso del partido que hicieron. Se los dije cuando terminó el primer tiempo. Perdemos porque somos jóvenes. Perdemos porque nos falta esa madurez y esa experiencia. Porque nos impactó el resultado de Senegal antes de empezar el partido y porque teníamos un respeto, bien entendido, por Holanda".

"Yo les decía que era una cuestión de, en 90 minutos, demostrar que estaban a la altura. Y estuvieron a la altura. Después del gol jugaron de igual a igual, merecieron empatar en el primer tiempo, no lo consiguieron y con la misma actitud encararon el segundo tiempo", siguió el entrenador argentino de la Selección de Ecuador, en referencia al intenso dominio que mostró su equipo en la segunda parte y que contó con una chance clarísima para ponerse 2 a 1 tras un remate de Gonzalo Plata que pegó en el travesaño.

"Hoy, como les dije, no me interesaba el resultado. Lo único que me importaba era que cuando volviéramos al vestuario nos reconociéramos con lo que habíamos hecho adentro de la cancha", expresó Alfaro.

Consultado por el trabajo realizado y por la apreciación de que Ecuador superó a Países Bajos en el trámite del encuentro, Alfaro coincidió y explicó: "Se lo jugó muy bien, de igual a igual. Con muchas capacidades técnicas por parte de Holanda, un sistema de juego muy adquirido, un equipo que venía de 17 fechas invictas con Van Gaal, marcando la pauta".

"Ecuador no se sintió menos, perdiendo desde el arranque del partido le jugamos de igual a igual. Se lo empatamos a fútbol y coraje. Esa combinación de fútbol y coraje que a mí, como entrenador de este equipo, me pone muy orgulloso y calculo que la gente de Ecuador debe estar disfrutando con el esfuerzo de estos chicos", cerró, muy contento, el técnico argentino.