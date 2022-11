“Ojalá pueda jugar con Messi”: la estrella de River que sueña con compartir club con Lionel

Hablar de la admiración que genera Lionel Messi no es ninguna novedad. El ganador de siete Balones de Oro es idolatrado por los fanáticos y, también, por sus colegas. En esta ocasión el que alzó la vos para elogiar al rosarino fue Juan Fernando Quintero, por ahora jugador de River.

Sin pelos en la lengua el colombiano, uno de los héroes de la Copa Libertadores 2018 para el Millonario, se deshizo en elogios para con el mejor jugador del mundo y expresó sus deseos para el Mundial de Qatar 2022: “Yo siempre quiero que Messi gane todo, como fan de él quiero que gane el Mundial".

Y, además, no ocultó sus ganas de poder compartir cancha con su ídolo: "Sería algo muy bonito. Repito, el fútbol es tan competitivo que cualquiera puede ganar y en el último partido de Argentina quedó demostrado. Ojalá pueda algún día jugar contra él. Mientras tanto lo seguiré disfrutando en la Selección”

El colombiano reconoció sus ganas de que Messi levante la Copa del Mundo.

Sobre la ausencia de la Selección de Colombia en la máxima cita mundialista, en su diálogo con Radio Continental, Quintero expresó: “Vivo el hoy, pero estoy muy triste por la situación de no poder estar en esta Copa del Mundo y que no vaya mi país. Viví un momento muy difícil ahora en el último amistoso, pero así es el fútbol. Hoy en día es tan competitivo que cualquier selección puede hacerle partido a cualquiera. Hay que hacer una autocrítica y trabajar fuerte para lo que se viene”.

“No he visto mucho el Mundial, tuvimos un año muy difícil con River, después no tuve vacaciones, fui y me concentré con la Selección. Salí de la Selección y lo último que quería era saber algo de fútbol. Me concentré en mi familia, en disfrutar con ellos y hoy ya trato de ver con tranquilidad algunos partidos, pero la verdad es que no soy de ver mucho fútbol”, sentenció Juanfer.