Juanfer Quintero habló de su futuro ¿lejos de River?: "Hoy no sé si..."

A mediados del mes de octubre, Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos y dio la noticia que muchos esperaban, pero nadie quería escuchar. El Muñeco cumplirá su contrato, hasta el 31 de diciembre del 2022, y cerrará su exitoso ciclo de más de ocho años como director técnico de River. Mientras el mundo Millonario asimila el duelo, otra de sus figuras dio una noticia que lamentan los fanáticos.

Juan Fernando Quintero, uno de los héroes de la institución de Núñez en la Copa Libertadores de América 2018, habló en ESPN y aseguró no tener definido su futuro. "Hoy no sé si voy a seguir en River. Pero como lo dije hace poco, mi prioridad es River. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y miraremos qué va a pasar, no nos podemos desesperar. No hemos hablado mucho del tema, yo ya expresé lo que sentía y los directivos también. Yo siempre tengo como prioridad River, pero después veremos qué pasa. Vivo el hoy y disfruto de los entrenamientos con mis compañeros".

Inevitablemente, Juanfer se refirió a la salida de Gallardo, el DT que lo fue a buscar para que vista los colores del Millo: "Sentí mucha emoción, muchas cosas encontradas (en la despedida contra Rosario Central). Llevo haciendo el duelo varios días. Creo que todavía no lo asimilamos porque seguimos entrenando. El día que ya no esté se va a sentir mucho más. Me tocó en un momento particular expresarle lo que sentían los hinchas y no fue fácil".

El colombiano reconoció el dolor que le causó la noticia sobre la salida de Gallardo.

Sobre el partido contra Rosario Central en el Monumental, el último del Muñeco ante su gente, soltó: "Ese partido personalmente me pegó duro porque era el último en casa del entrenador. Pasaron cosas muy particulares en el campo y en mi caso se dio eso con el árbitro (la reacción que derivó en la expulsión). Ahí nos damos cuenta que somos humanos, que nos duele. Yo no tengo ese tipo de acciones, pero pasa...".

Para finalizar Juan Fernando Quintero recordó aquel 13 de octubre, el día en el que el DT junto a parte de la Comisión Directiva anunció el final de su ciclo en River: "Los días después de que Gallardo dio la noticia fueron un duelo. Para mi fue el mejor entrenador que tuve; me marcó y voy a estar siempre agradecido"