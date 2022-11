El lapidario vaticinio de Mario Alberto Kempes en la previa de un partido trascendental: "Si no, mañana..."

Luego de la inesperada derrota en su debut en el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina tendrá un partido clave ante la Selección de México. El crucial encuentro tendrá lugar el sábado, desde las 16 (hora de Argentina, en el estadio Lusail. En la previa de un partido clave para los dirigidos por Lionel Scaloni, fue Mario Alberto Kempes quien alzó la voz y le metió presión a los de la Albiceleste.

El cordobés admitió que el seleccionado en general no estuvo a la altura durante el primer compromiso del Grupo C porque se confió y, cuando quiso reaccionar, ya era tarde. Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, mañana hace las valijas para ir a casa", admitió el Matador en su diálogo con Télam.

Kempes no profundizó si las variantes tendrían que ser muchas o pocas en cuanto a nombres y apuntó su análisis al funcionamiento. "Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo".

Con seis goles, el Matador fue el máximo artillero del Mundial de Argentina 1978.

"Claro que creo que puede clasificar; si no lo pensara, no estaría aquí en Qatar; ya me hubiera ido a mi casa. No hay que pensar más en la derrota del primer partido, hay que concentrarse en lograr la victoria en los dos próximos juegos con México y Polonia. El equipo tiene tiempo para recuperarse", añadió el campeón, y goleador, del Mundial de Argentina 1978.

Sobre la actuación de Lionel Messi, capitán y emblema de la Selección argentina, soltó: "Juzgaría más al equipo que a él porque Messi está dentro del equipo. Es obvio que si no anda más o menos bien el equipo se resiente, pero la falla del otro día fue colectiva".

Para finalizar, a dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Matador Kempes sentenció: "Homenajear a Diego durante un Mundial es muy importante, pero su recuerdo es algo de todos los días, cada vez que prendemos la TV y vemos un gol o un partido suyo. Primero lo sufrí como contrario y luego lo disfruté de compañero. Maradona fue un monstruo, un genio. No hubo otro igual y no sé si lo habrá".