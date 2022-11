La lapidaria frase de Kempes para la Selección argentina tras la derrota ante Arabia: “Sobró al rival, muy…”

36 partidos invicto, dos títulos, Lionel Messi y una ilusión en el público como pocas veces se vio en los últimos años. La Selección argentina llegó al Mundial de Qatar 2022 con todo eso en el lomo: "No podíamos llegar mejor", dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Claro, todo cambió con la tremenda e inesperada derrota ante Arabia Saudita. Los clamores de la previa cambiaron rápidamente por críticas, como las de Mario Alberto Kempes.

La Selección argentina se dio un tremendo golpe de realidad ante Arabia Saudita.

El Matador, campeón del mundo en 1978, destrozó a los jugadores argentinos tras el cimbronazo que significó el 1-2 ante los saudíes en el estadio Lusail: "Argentina sobró un poquito al rival. Muy cancheritos por momentos y lo pagó", disparó.

Además, Kempes agregó: "No aparecieron las grandes figuras". Por más que se pueda no coincidir en las formas, lo cierto es que al goleador de Argentina '78 no le falta razón. Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y casi todos los jugadores de la Scaloneta tuvieron un desempeño, como mínimo, discreto.

Por último, el exjugador del Valencia que hace tiempo trabaja para ESPN México apuntó: "Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son candidatos y empezar de cero”.

Tras el mazazo en el debut, la Selección argentina está obligada a ganarle a México y Polonia para mantenerse con chances de clasificar a los octavos de final. Tal como dijo Kempes, la derrota fue un baldazo de agua fría que puede servir para despertar a los dirigidos de Scaloni.