La picante respuesta de Scaloni sobre el rumor de una lesión de Messi: "Hay imágenes de…”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, subrayó que el capitán del equipo Lionel Messi "entrenó normalmente" y que desconoce de donde salió la información de que "estaba mal físicamente".

"No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Incluso hay imágenes de que entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", expresó sin vueltas durante la conferencia previa al partido con México.

Sobre lo sucedido en el debut, contó: "Vimos el partido, lógicamente, y ya estamos pensando en México, que va a ser totalmente diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiarla por lo que pasó el martes. Hay que pasar página y pensar que vamos a ganar". Sobre el equipo, agregó: "Hoy tenemos el último entrenamiento y lo vamos a terminar definiendo".

"Anímicamente, más allá del primer día cuando el golpe afectó, como tiene que ser, la reacción fue inmediata. Cuando recibís una piña, dos o tres, lo único que queda por hacer es levantarse. Y este grupo tiene la capacidad para hacerlo. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos más tarde", aseguró.

Otras frases del entrenador:

"Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta de saber que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Eso nunca lo vamos a tener en duda, este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación. A partir de ahí, los partidos de fútbol hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien".

"Ni cuando iban las cosas muy bien ni ahora que recibimos este traspié me pongo a leer a la gente. Pero la gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, y le tiene plena confianza. Espero que así sea. Sabemos que tenemos un partido importante mañana, donde por suerte depende de nosotros y en eso es lo único que pensamos. A la gente le digo, y lo que dicen los chicos también es que vamos a dejar todo, y que confíen porque un traspié no puede empañar el partido que tenemos recorrido".

"Es normal que cuando uno debuta en un Mundial sienta los típicos dolores de panza cuando tenes que representar a una selección como la Argentina, que es diferente a muchas selecciones. Es la realidad. Leo está bien, igual que todos sus compañeros, sabiendo que es un partido importante y los más jóvenes saben que ahora están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros. No hay otra lectura, hay que confiar".

"No creo que el Tata cambie su planteo. Más allá de todo, hay que sumar puntos, y van a hacer falta al menos 4 o 6 para pasar, y su manera de jugar no creo que la cambie por el resultado o por el partido anterior".