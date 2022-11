La picante frase de Funes Mori de cara al partido contra Argentina: "Hacer un gol sería..."

Este sábado, la Selección argentina y México protagonizarán una verdadera final en el Mundial de Qatar 2022. Pese a que apenas será el segundo partido en la fase de grupos, una derrota podría significar un prematuro regreso a casa para cualquiera de los dos. Por eso, Gerardo "Tata" Martino piensa meter mano en el equipo tras el empate con Polonia y Rogelio Funes Mori, argentino nacionalizado mexicano, cuenta con muchas chances de ir desde el arranque.

México viene de empatar ante Polonia.

En el primer encuentro, el DT argentino puso a Henry Martin como 9 y no tuvo un buen partido. Como si fuera poco, Raúl Jiménez, una de las figuras del Tri, no está al 100%, por lo que las acciones del ex River crecen con el correr de las horas. Sin dudas, sería un duelo especial para el Mellizo, ya que enfrentaría a su país natal en una Copa del Mundo. No obstante, tiene bien en claro que no le molestaría amargar a los de Lionel Scaloni.

“Seguramente lo festejaré con un grito alocado. Sería un sueño hacer un gol en un Mundial y convertirlo ante Argentina sería lindo...”, destacó Funes Mori. El 9 del Monterrey fue una de las tantas controversiales decisiones que tomó Martino para Qatar 2022, ya que la gran mayoría de los hinchas no quería al delantero entre los 26 mundialistas.

Funes Mori tiene seis goles en 16 partidos con México.

“Sólo se les exige a los buenos jugadores, pero eso es lo que me ha traído a la selección y quiero mostrar que puedo dar mucho más”, dijo para el diario San Diego Union Tribune. Funes Mori, de 31 años, se ilusiona con arruinarle la tarde del sábado a sus coterráneos.

Como si fuera poco, este jueves tuvo lugar una situación que podría repetirse con Funes Mori y Argentina. Es que Breel Embolo, delantero de Suiza, le marcó a Camerún, tierra donde nació y sus padres son oriundos. Al contrario de lo que haría el naturalizado mexicano, el helvético decidió no gritar el tanto de la victoria de su selección.