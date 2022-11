El tenso ida y vuelta entre Vignolo y Closs por un fuerte rumor sobre Messi: “Pero entonces hay una…”

"La noticia es que Lionel Messi se entrenó diferenciado". Así arrancó el programa de televisión F90 Sebastián Vignolo, en referencia a una supuesta lesión del capitán de la Selección argentina en la previa del duelo clave frente a México de este sábado a las 16, por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022. Y el Pollo tuvo un tenso cruce con su compañero Mariano Closs justamente por el estado físico del 10 argentino.

Durante el programa en el que debaten sobre fútbol, este mes centrado exclusivamente en el Mundial, el panel que cuenta con el campeón del mundo Oscar Ruggeri y periodistas como Esteban Edul y Luciana Rubinska se refirió a la supuesta lesión que tendría Messi.

"Hizo kinesiología a la mañana, entonces el primer tramo del entrenamiento lo hace aparte, pero después lo va a completar con sus compañeros", apuntó Esteban Edul en un primer momento, buscando dar tranquilidad ante la alarma que genera en los hinchas un posible problema físico del capitán de Argentina.

"Empezó a surgir la información de que algo pasa con Messi, cuestión lesión. Si es el sóleo, es complicada. El sóleo es una zona delicada, se carga y es difícil. Creo que la pregunta clave es si viene de Francia así o si fue después del amistoso. Empieza a señalarse que es una lesión que no le va a impedir jugar. Leo Gabes preguntó para qué jugó 90 minutos con Emiratos Árabes si ya venía con eso de Francia", explicó Mariano Closs.

"Después está también si tratan de ocultar la información, si se dicen las cosas como son, si del lado de Messi tratan de tranquilizar, si realmente no tiene nada... Por ahí lo llaman a Edul y le dicen 'mirá, decí esto'. Messi dijo que estaba bien, que se siente bárbaro. Yo quiero creerle al jugador", deslizó Closs.

En ese momento comenzó un cruce con Vignolo, quien tomó la posta: "Lo que yo puedo decir es que Messi va a jugar el sábado, que no llegó con ninguna lesión, que el entrenamiento diferenciado no tiene que ver con alguna lesión seria que le impida jugar, por ejemplo".

"Pero la hay, entonces", cortó en seco Closs. Casi haciendo caso omiso de la intervención de su compañero, Vignolo siguió: "Claramente si entrena diferenciado es porque tiene que administrar las cargas durante los partidos".

Instantáneamente, Closs intervino nuevamente: "Hay una lesión entonces, ¿si no para que administra con el médico?", mientras su compañero lo negaba. "Puede haber una fatiga, un cansancio. No siempre una fatiga es una lesión", advirtió Vignolo.

Más tarde en la discusión, Vignolo defendió su postura de que Messi no tiene un problema físico importante: "Se equivoca la gente si cree que jugó lesionado, no está lesionado. Una fatiga, un cansancio no es lesión. A veces vas a kinesio no porque tengas una lesión. Puede ser que vaya a kinesio por precaución", expresó en el ida y vuelta.

"El sábado juega. Messi está bien para jugar, va a jugar. Que vaya a kinesio no es que esté lesionado, por ahí tiene una molestia", insistió el periodista deportivo.

Finalmente, Esteban Edul dejó su impresión en base a la información que pudo conseguir: "Yo confirmo que juega el sábado y para mí lo peor ya pasó. Si tenía una molestia, está en evolución y cada vez le molesta menos. Eso es, por lo menos, lo que me dicen a mí".