Scaloni despejó las dudas y tiene el equipo definido para el debut

Cada vez falta menos. Luego de cuatro años y medio de espera la Selección argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022. Este martes desde las 7 (hora de Argentina), el elenco de Lionel Scaloni enfrentará a la Selección de Arabia Saudita en el estadio Lusail. En la previa del primer encuentro, el DT afirmó tener el once, pero prefirió no anunciarlo en conferencia de prensa.

Pese a que los jugadores de la Albiceleste ya lo saben, el director técnico esperará a mañana (martes) para confirmar oficialmente el equipo que saltará a la cancha desde el minuto cero. "No sale de lo que estuvimos viendo estos días. Tampoco va a haber un cambio de esquema. Lo verán mañana", soltó en conferencia de prensa el oriundo de Pujato.

Foto: EFE

La Selección argentina entrenó por la mañana en la Universidad de Qatar y Gastón Edul, periodista de TyC Sports, dio a conocer detalles de la práctica en la que se pudo observar la alineación titular para enfrentar a la Selección de Arabia Saudita este martes por la mañana.

Con algunas modificaciones con respecto a lo que se pudo observar días atrás, Scaloni se inclinaría por Nicolás Tagliafico en el sector izquierdo de la defensa y, en mitad de cancha, Alejandro Gómez sería el reemplazante del lesionado Giovani Lo Celso. El resto es el equipo que sale de memoria.

De esta manera, y en caso de no mediar inconvenientes, Scaloni se inclinaría por el siguiente once para el debut de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Scaloni habló en conferencia de prensa

El director técnico de la Albiceleste fue claro a la hora de enfrentar los micrófonos a menos de 24 horas del inicio de la máxima cita mundialista. "Está decidido el equipo. Es un poco lo que venían diciendo ustedes. No sale de lo que estuvimos viendo estos días. Tampoco va a haber un cambio de esquema. Lo verán mañana", manifestó sobre el once.

"Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. A partir de ahí creo que hay grandes selecciones. Hay no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. La mayoría de esas son europeas, como en los últimos años está pasando. Por motivos que no son futbolísticos, los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final. Lo hizo Argentina en 2014, inmerecidamente Argentina no la ganó, pero creo que no es por jugar bien o mal, creo que es por detalles. Este Mundial no será diferente, los detalles harán campeón del mundo a una selección y no tiene por qué ser ni la que mejor juega ni la favorita. Creo que hay muchas selecciones que lo pueden conseguir", añadió Scaloni sobre los candidatos al título.

El DT aprovechó para enviarle un mensaje a los fanáticos: "El fútbol tendría que ser un juego, tendría que ser un deporte. Con toda la pasión de los argentinos, con todas las ganas de lo que nos gusta lo que rodea el fútbol, la hinchada, eso que llevamos adentro, pero no deja de ser un juego. La gente tiene que saber que somos una Selección que va a dejar todo por que nos vaya bien, pero sin dejar de pensar que es un deporte y que la vida real sigue".

Para finalizar, Scaloni habló sobre la importancia de haber logrado un título en la previa del Mundial: "La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Yo siempre les digo que mañana sale el sol otra vez y que hay que salir a jugar tranquilo. Será la única manera en que podamos conseguir o desarrollar nuestro fútbol. Eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Creo que eso es clave para salir a jugar una competición tan importante, salir más liberado, más allá de los matices que tienen partidos como el de mañana, que es un partido inaugural con todo lo que conlleva. La carga emotiva es diferente, mucho más tranquilos que antes, se puede exprimir el fútbol y la calidad que llevan adentro".