Cómo afronta Messi su quinto Mundial: "Seguramente sea el último"

Lionel Messi tiene casi cerrada su etapa en la Selección argentina. El capitán del equipo albiceleste volvió a reiterar que este Mundial de Qatar 2022, el quinto de su carrera, "seguramente" será el último.

Consultado por la diferencia en la preparación para su quinto Mundial, Messi aseguró en conferencia de prensa: "Diferente es el momento, quizá. Es otro momento de temporada, llegamos diferente físicamente. Generalmente es a final de temporada después de muchísimos partidos donde tenés un mes prácticamente para preparar el inicio de un campeonato del mundo".

"En esta ocasión es diferente, prácticamente no tuvimos tiempo de eso porque nos toca jugar muy rápido. Pero sabíamos que iba a ser así, estamos preparados, llegamos bien. Siempre es especial jugar un Mundial, el comienzo, la atmósfera que se vive antes del primer partido... Es especial porque se trata de un Mundial", indicó el capitán de la Selección argentina.

Finalmente, el 10 reiteró que "seguramente" será su última Copa del Mundo y afirmó que no se preparó de manera distinta pese a que el torneo se dé a mitad de temporada: "Sinceramente no hice una preparación especial. Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos. Siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuando más jugaba y más minutos tenía. Eso fue lo que intenté hasta llegar acá, pero no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera, sabiendo que es un momento especial. Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos, pero más allá de eso no hice nada especial".

"Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. Escuché que dijeron que estuve sin entrenar o que entrené diferenciado. Era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro", explicó además Leo tras la alarma que se encendió por imágenes que trascendieron de su tobillo inflamado.