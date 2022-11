La decisión de Scaloni tras dar a conocer que ya definió al equipo para el debut

Como estaba pactado hace días, Lionel Scaloni afrontó la conferencia de prensa previa al partido de la Selección argentina ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. El DT afirmó tener el equipo confirmado, pero decidió no darlo a conocer ante los periodistas, por lo que se deberá esperar a este martes a la mañana para conocer oficialmente sus once elegidos.

Con respecto a la alineación titular para el debut en la máxima cita mundialista, el director técnico campeón de la Copa América 2021 manifestó: "El equipo está decidido, hoy se lo dije a ellos. No habrá cambio de esquema ni saldrá de lo que estuvimos viendo estos días".

Sobre los seleccionados que considera como candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022, expresó: "Hay no menos de ocho o 10 selecciones que pueden ganar el Mundial. Los detalles harán campeón del mundo a una selección y quizá no a la que mejor juegue".

A la hora de enviarle un mensaje a los fanáticos de la Scaloneta, el director técnico de la Selección argentina fue contundente: "La gente tiene que saber que somos una Selección y un grupo de jugadores que va a dejar todo para que nos vaya bien".

Sobre la liberación que significó haber levantado un título tras 28 años, Scaloni destacó: "El equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque no tenemos la presión externa de no haber ganado. Salir liberados es clave para poder jugar un Mundial. La carga emotiva hoy es diferente, estamos mucho más tranquilos que antes".

Para finalizar, habló sobre los jugadores desafectados: "Lamentablemente hay dos jugadores que se han ido con todo el dolor del mundo porque no había garantías de que estuvieran bien físicamente a lo largo de la competencia. Han venido dos compañeros más que están bien y van a aportar lo suyo".