La divertida respuesta de Scaloni que sacó risas en la conferencia: "La quería..."

Distendido, quitándole dramatismo al Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni remarca una y otra vez que el fútbol es "un juego" y "un deporte", y en esa línea se mantuvo en la conferencia de prensa previa al partido entre la Selección argentina y Arabia Saudita, el primero del Grupo C. Con un chiste sobre su carrera como jugador, el entrenador arrancó las risas de los presentes en la sala de prensa.

"Ya pasó la previa, los sustos, los cambios de último momento. Hoy saliste primero al entrenamiento, mirando para abajo, con la pelota en el pie, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?", le consultaron al técnico de la Selección argentina, quien sorprendió con un divertido comentario.

"¡Como no la llevaba cuando jugaba! No la llevaba nunca... La llevaba lejos, la quería lejos", contestó inmediatamente Scaloni, entre risas, con una actitud muy amistosa ante los periodistas presentes.

Ya más serio, respondió: "Sinceramente lo que mejor llevamos es el día a día, el proceso. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá, de vivir un Mundial. No son esos los momentos difíciles. Al contrario. Cuando estás en el césped, en el entrenamiento son los momentos de disfrutar".

Y explicó: "Los momentos complicados son otros, durante un partido... En este momento particular es tranquilidad, preparar lo que estábamos haciendo en ese momento y pensar que llegamos al primer partido como queríamos, es lo importante".

Más frases de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

"Está decidido el equipo. Es un poco lo que venían diciendo ustedes. No sale de lo que estuvimos viendo estos días. Tampoco va a haber un cambio de esquema. Lo verán mañana"

"Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. A partir de ahí creo que hay grandes selecciones. Hay no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. La mayoría de esas son europeas, como en los últimos años está pasando. Por motivos que no son futbolísticos, los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final. Lo hizo Argentina en 2014, inmerecidamente Argentina no la ganó, pero creo que no es por jugar bien o mal, creo que es por detalles. Este Mundial no será diferente, los detalles harán campeón del mundo a una selección y no tiene por qué ser ni la que mejor juega ni la favorita. Creo que hay muchas selecciones que lo pueden conseguir".

"El fútbol tendría que ser un juego, tendría que ser un deporte. Con toda la pasión de los argentinos, con todas las ganas de lo que nos gusta lo que rodea el fútbol, la hinchada, eso que llevamos adentro, pero no deja de ser un juego. La gente tiene que saber que somos una Selección que va a dejar todo por que nos vaya bien, pero sin dejar de pensar que es un deporte y que la vida real sigue".

"La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Yo siempre les digo que mañana sale el sol otra vez y que hay que salir a jugar tranquilo. Será la única manera en que podamos conseguir o desarrollar nuestro fútbol. Eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Creo que eso es clave para salir a jugar una competición tan importante, salir más liberado, más allá de los matices que tienen partidos como el de mañana, que es un partido inaugural con todo lo que conlleva. La carga emotiva es diferente, mucho más tranquilos que antes, se puede exprimir el fútbol y la calidad que llevan adentro".