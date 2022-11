Scaloni reveló con quién estaba y cómo reaccionó cuando le ofrecieron dirigir a la Selección: “En Valencia con…”

Tres días son los que faltan para, luego de cuatro años y medio, volver a ver a la Selección argentina disputando un Mundial, en esta ocasión el de Qatar 2022. El próximo martes el equipo de Lionel Scaloni se verá las caras ante Arabia Saudita, en un partido que comenzará a las 7 (hora de Argentina) y corresponderá a la primera fecha del Grupo C.

En la previa del debut en la máxima cita mundialista, el director técnico de la Albiceleste reveló detalles del momento en el que le ofrecieron agarrar la Selección mayor. "Me acuerdo que estábamos con Pablo Aimar en Valencia y son decisiones que si las pensás y la dejás pasar, al otro día por ahí más en frío entran más las dudas. Pero en ese momento no las teníamos. Fue rápido y de las mejores decisiones que tomé en mi vida, sí. Son esas decisiones que, por ahi, tenés que consultarlas con los que tenés al lado y los que te van a acompañar, porque si buscás opiniones alrededor es más complicado, muchos te preguntan si estás seguro y demás., Yo estaba confiando de que quienes tenía a mi lado eran capaces y yo necesitaba que ellos me acompañaran. Y salió bien", manifestó en su diálogo con el Olé.

Scaloni recordó el llamado que recibió post Mundial de Rusia 2018, cuando se hizo cargo de la Selección mayor.

A la hora de recordar sus inicios en el puesto de director técnico, Scaloni recordó: "Desde ese momento supe que iba a dirigir. Además de dirigir en el equipo de mi hijo, dirigí a otros de 13 o 14 años. Pero siempre con la misma pasión, las mismas ganas. Es verdad que la paciencia con los chicos no es la misma que con los grandes, pero siempre me gustó dirigir, enseñar, corregir y en ese momento sabía que iba a ser DT. No de la Selección argentina, porque te mentiría, pero por eso cuando nos dijeron de agarrar, no dudamos".

Sobre las palabras de un experimentado en el puesto y el consejo que le sirvió en sus primeros pasos con la Albiceleste, expresó: "Yo tengo una anécdota que conté varias veces con el Maestro Tabárez en un Argentina-Uruguay en Israel. Lo fui a saludar y me dijo: 'A usted cuando le digan que no tiene experiencia, conteste que tuvo vivencias a lo largo de 25 años de carrera'. Me gustó escucharlo de él, de un entrenador con tantos años y jerarquía. Haber sido jugador no te da pie como para poder dirigir, pero sí te da tranquilidad para manejar algunas situaciones, más allá de que van pasando los años y vas mejorando, como les pasa a todos.

"Sabíamos bien a lo que apuntábamos en la Selección y en ese momento estábamos más allá de los resultados, lo cual fue un acierto, porque se pensó más en la evolución del equipo y en ir sumando gente, y no tanto en ganar. Tuvimos el respaldo de la AFA, de su presidente, y luego se unió la gente. Sabíamos que podía ir bien y que podíamos marcar un camino a seguir", sentenció Scaloni.