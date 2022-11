La decisión íntima de Scaloni con su familia durante el Mundial de Qatar: “Hasta que yo les diga se van a…”

Tres días son los que nos separan del primer partido del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, el cual protagonizarán la Selección argentina y Arabia Saudita. Mientras espera por definir el equipo, ya con los últimos convocados en el bunker, Lionel Scaloni se tomó un tiempo para hablar en la previa del debut en la máxima cita mundialista.

En su diálogo con el diario deportivo Olé, el director técnico del elenco nacional habló sobre sus hijos, quienes protagonizaron una publicidad: "Al principio no querían saber nada, pero tienen carisma, son chicos que viven el fútbol y ojalá puedan jugarlo, porque les encanta. Les encanta también la Selección y yo estoy encantado de que, aunque tengan raíces españolas sean más argentinos incluso que yo. Esto está bueno, han visto la locura que es Argentina, les gusta ver los partidos... Estoy encantado de que así sea y que tengan cosas de los argentinos", manifestó.

El DT de la Selección espera por el debut del próximo martes ante Arabia Saudita.????

Sobre esta misma línea y las charlas futboleras que mantiene con ellos, Scaloni reveló: "El más grande, Ian, empieza a entender, ya va cumplir 11 años, empieza a entender de táctica, de posiciones en la cancha y se conocen a todos los jugadores de Argentina y también a los demás, a los de Polonia, a todos. Te van diciendo cosas, jajaja. Pero en la alineación mucho no se mete porque si fuera por él pondría a todos delanteros. Y yo le digo que tiene que haber un equilibrio, hablamos un poco de eso también".

Con respecto a Elisa, esposa del DT y madre de sus hijos, destacó: "Tiene un perfil normal, eso de perfil alto o bajo, no lo entiendo. Es una persona normal, que tiene su vida y que respeta el rol de cada uno. Me parece perfecto que haya decidido ser así. Ella ha jugado al vóley toda su vida, tiene un cierto recorrido jugando en la Isla y entiende lo que es estar en un grupo, la ansiedad, los momentos de presión, los momentos en los que tenés que estar solo y tranquilo".

"Estamos muy bien, es la mamá de mis hijos y estoy encantado de compartir con ella los momentos lindos, como otros no tan lindos, que son los que viví por ejemplo cuando en Italia no jugaba. Ella era la primer opción para descargarme, mi cable a tierra. Por eso no me extraña lo que vivimos juntos", añadió Scaloni.

Para finalizar, en cuanto a la presencia de su familia en el Mundial de Qatar 2022, Scaloni sentenció: "Por ahora se van a quedar en casa hasta que les diga. Soy de la idea de primero estar tranquilos, asentarnos y ver cómo estamos. Y que después si está todo bien, que viajen, como ha pasado en otras ocasiones. Mientras tanto, ellos lo saben, yo necesito mi tranquilidad, mi paz y después cuando esté todo bien, vendrán".