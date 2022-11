La fuerte frase de Infantino sobre la polémica por la realización del Mundial en Qatar: “Antes de dar lecciones de moral, deberíamos…”

Tras cuatro años y medio, finalmente la espera se acabó. Este domingo desde las 13 (hora de Argentina) comenzará el Mundial de Qatar 2022. Por la primera fecha del Grupo A, en el marco del partido inaugural, el dueño de casa se verá las caras ante la Selección de Ecuador en el estadio Al Bayt.

En la previa del inicio de la máxima cita mundialista, Gianni Infantino enfrentó los micrófonos y dejó una profunda reflexión para aquellos que están en contra de la organización del evento más esperado del año: "Por lo que hemos hecho los europeos durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de dar lecciones morales a otros. Estas lecciones morales son solo hipocresía".

Infantino fue contundente a la hora de referirse a los detractores del Mundial de Qatar 2022.

Sobre las críticas a Qatar, un país donde no se respetan los derechos humanos, el presidente de FIFA fue contundente a la hora de expresarse: "Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante".

"Sé lo que significa ser discriminado, ser acosado como extranjero. De niño, me discriminaron en Suiza porque era pelirrojo y tenía pecas, era italiano y hablaba mal el alemán", añadió Infantino, quien preside al ente madre del fútbol a nivel mundial desde el 26 de febrero de 2016.

Con respecto a las denuncias que se refieren a las pésimas condiciones de los trabajadores inmigrantes en la construcción de los estadios para el Mundial, Infantino soltó: "¿Cuántas de las grandes empresas que ganan miles de millones en Qatar se han ocupado de la situación de los trabajadores inmigrantes? Ninguna, porque un cambio en la legislación significa menos beneficios. Pero lo hemos hecho".