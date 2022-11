Un referente de España mandó un fuerte mensaje sobre la versión streamer de Luis Enrique

Koke, mediocampista de la Selección de España y emblema del Atlético de Madrid, dijo hoy que la fuerza del equipo "radica en el grupo, en lo colectivo" y afirmó que no piensan más allá que en la fase de grupos del Mundial de Qatar.

Por su parte, el futbolista valoró la decisión de Luis Enrique de ejercer de 'streamer' durante el Mundial: "Es una forma de comunicarse con la gente y ser un poco más cercano. En el día que vivimos hoy, las tecnologías van muy avanzadas y él lo ha decidido así. Totalmente respetable y lo veo bien ", afirmó.



"España es el equipo de todos y tenemos que estar muy unidos, no pensar en críticas ni otras cosas. Debemos saber que la fortaleza de este equipo siempre fue el grupo, en lo colectivo, más allá de que hay jugadores de muchísimo nivel", analizó Koke en una rueda de prensa, según consignó la agencia de noticias DPA.



El mediocampista del Atlético de Madrid afirmó que están concentrados en "jugar el primer partido contra Costa Rica y ganarlo, no pensar en ser primeros o segundos del grupo".



Koke, quien jugará su tercera Copa del Mundo tras las de Brasil 2014 y Rusia 2018, se refirió también a su lesión que pudo haberlo dejado afuera de Qatar.



"Me pasaron muchísimas cosas por la cabeza; lo primero de todo que no fuese grave la lesión y, al final, así sucedió, y puedo estar otra vez jugando un Mundial", subrayó Koke.