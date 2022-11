Fuerte mensaje de Piqué sobre la Selección de España antes de Qatar 2022

Hace una semana, el español Gerard Piqué, ahora exdefensor de Barcelona, anunció a través de sus redes sociales que se retira de la práctica profesional. Esta decisión también confirma su alejamiento de la Selección de España, de la que ya se había retirado en el 2018, pero que sorpresivamente apareció en una lista preliminar de Luis Enrique, rumbo al Mundial Qatar 2022.

En las últimas horas, Piqué ha charlado con Ibai Llanos por primera vez tras anunciar su retirada del fútbol. Y entre otros temas importantes, hizo referencia a la Roja. "Yo no he hablado con nadie de la selección. Ni he pensado en ello. Cualquier opinión que diga yo aquí va a tener impacto", dijo el campeón del mundo con la selección española.

Asimismo, hizo referencia a las horas previas a la publicación, por parte del entrenador Luis Enrique, de la lista definitiva para el Mundial Qatar 2022. "Todo el mundo quiere influenciar de una manera u otra. Al míster no le influencias ni cagando. No es nuestro rol decir si tiene que ir uno u otro ", manifestó Piqué.

Por otra parte, hizo referencia a los motivos de su reciente alejamiento de los campos de juego. "Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Empecé la temporada con una reunión con el míster en la cual me dijo que este año lo tendría difícil. Yo quería intentarlo. Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores en líneas generales. Vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre dije que cuando no me sintiese importante lo dejaría".

Y agregó: "El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara todo esto. Hubo partidos que no había jugado y después del partido tenía que entrenar... y me sentía desubicado. Hubo algún día que estuve a punto de ir al vestuario y decir: "Se acabó". No terminaba de sentir que era mi sitio. Cuando cayeron lesionados sí que dije que no podía dejar el equipo en ese momento. Me fije el parón como fecha límite porque después del Mundial ya estarían todos los compañeros recuperados".