El impactante anuncio de Luis Enrique a días del debut de España en el Mundial: "Me he hecho..."

Desde que llegó a la Selección española, Luis Enrique mantiene una relación muy especial con los hinchas y la prensa. El ex DT del Barcelona recibe críticas casi constantes por sus decisiones, como la de dejar afuera a David De Gea del Mundial de Qatar 2022. A días del debut ante Costa Rica, el entrenador reveló una verdadera sorpresa sobre sus planes para el próximo mes.

En su cuenta de Twitter, Lucho, técnico campeón de la Champions League con el Barcelona de Messi, hizo una revelación que sacudió a España y a todo el mundo del fútbol: "Hola a todos. ¡Streamers del mundo, apártense que voy cuesta abajo y sin frenos! Grabo este video para anunciar que me he hecho streamer", expresó.

Como era de esperarse, este llamativo video recorrió las redes sociales y se viralizó en cuestión de segundos. Luis Enrique, que dirige a la Furia Roja desde 2018, ahondó en detalles: "Bueno, todavía no me he hecho streamer porque esto es un video, todavía no he debutado. Mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar. Llegamos el día 18 por la madrugada, por lo que podré empezar a streamear esa misma noche".

"Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser interesante. Es simplemente una manera de establecer una relación directa con ustedes, los aficionados a los que les pueda interesar la información de la Selección española contada desde un punto de vista particular, mío y de mi staff", añadió. El entrenador abrió su cuenta en Twitch este mismo lunes y ya suma más de 30 mil seguidores.

La idea de Luis Enrique captó la atención de todo Twitter y varios streamers famosos de España ya le propusieron algunas ideas para llevar a cabo en sus transmisiones: "Meta de 20 millones de seguidores para poner a Jordi Alba de titular", "¿unos Rocket League post partidito?" y otros mensajes ocurrentes para el primer entrenador del Mundial de Qatar 2022 en hacerse streamear.