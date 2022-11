La promesa extrema de Pedri si la Selección de España gana el Mundial

El mediocampista de la Selección de España, Pedri González, es una de las figuras de su equipo y es llamado a ser uno de los jugadores destacados del Mundial Qatar 2022. El atacante del Barcelona, junto a su compañero de equipo Gavi, son los motores que intentarán hacer funcionar al medio campo de Luis Enrique.

Sin lugar a dudas, será uno de los encargados de conducir a su selección, en busca del la tan ansiada Copa del Mundo. De hecho, hasta se arriesgó a hacer una fuerte promesa si consigue el título: anunció que de lograr el certamen, está dispuesto a raparse el pelo .

"Si ganamos, dejo que el peluquero me rape o me haga algo", dijo como promesa Pedri tras el acto en el que se lo vio ilusionado con su primera Copa del Mundo.

"Tenemos una selección joven que tiene muchas ganas de hacerlo bien y de ganar. Eso se ve reflejado en el campo en cada partido que jugamos. En vez de ir en contra nuestra juventud, creo que es un aspecto que va a ir a favor", opinó el futbolista del Barcelona.

Cabe mencionar, que el presente de Pedri y Gavi, tienen mucho que ver con la decisión de Luis Enrique de dejar fuera de la plantilla a jugadores experimentados, como el caso de Thiago Alcántara.

Vale recordar, que en las últimas horas, Pedri fue noticia por manifestar que en el caso de no ser campeones mundiales en Qatar, quiere que lo consiga Lionel Messi con la Argentina.



"Si no lo gana España, que lo gane Messi con Argentina", afirmó en declaraciones al diario Marca de su país.

"A mí no me duele nada de lo que dicen porque sé que tenemos potencial. Es verdad que no tenemos una estrella como puede ser Leo en Argentina, pero tenemos un grupo muy sólido en el que todo el mundo corre por todo el mundo", reflexionó acerca de las críticas recibidas por parte de los hinchas en los últimos días tras conocerse la lista de convocados.