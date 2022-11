El llamativo deseo de Pedri, figura de España, a días del Mundial: “Si no lo ganamos, que lo gane…”

El inicio del Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Ya la mayoría de los seleccionados oficializó su listado de jugadores y planifican lo que será el inicio de la máxima cita mundialista la semana próxima. En este contexto, mientras espera por la actividad del fin de semana, Luis Enrique es uno de los que ya reveló los 26 jugadores que llevará a la Copa del Mundo.

En una nómina plagada de juveniles, el nombre que más resuena es el de Pedri. El del Barcelona jugará el primer Mundial de su carrera y lo afronta con total tranquilidad. En su diálogo con el diario español Sport, el hombre de 19 años analizó lo que será la experiencia que se le avecina.

El juvenil afirmó su deseo de que Messi levante la Copa del Mundo.

A la hora de sincerarse, Pedri reconoció quien le gustaría que de la vuelta olímpica en el caso de que su país quede eliminado antes de la final: "Messi se lo merece. Ojalá que lo ganemos nosotros, pero si no lo gana España, que lo gane él con Argentina. Yo sueño con jugar la final. Un partido contra Argentina por Leo o contra Holanda por Frankie me gustaría".

Sobre las críticas que llovieron sobre la Selección de España debido a la ausencia de nombres de experiencia, soltó: "A mí no me duele nada de lo que dicen porque sé que tenemos potencial. Es verdad que no tenemos una estrella como puede ser Leo en Argentina, pero tenemos un grupo muy sólido en el que todo el mundo corre por todo el mundo".

Desde que comenzó a pisar fuerte en la primera del Barcelona, a Pedri lo comparan con Andrés Iniesta. En cuanto a las comparaciones, el juvenil expresó: "En el mundo del fútbol siempre hay comparaciones y cada vez que sale un jugador nuevo ya lo intentan comparar, pero yo tengo que hacer mi carrera. Iniesta es un jugador increíble y me fijo en él en muchas cosas, pero sé que tengo que ser Pedri".

El mediocampista afrontará el primer Mundial de su carrera.

"En persona nunca he tenido la oportunidad de conocerle, pero por Instagram sí que hemos hablado varias veces. Cuando tuve las lesiones me escribió pare decirme que estuviera tranquilo y que me recuperara bien. Me ha aconsejado que me cuide mucho y que no le haga caso a la gente, que siempre intenta comparar. La gente te pone a veces en situaciones difíciles y hay que estar tranquilos y disfrutar del fútbol", añadió.

Para finalizar, Pedri le envió un mensaje a los fanáticos que se ilusionan con la segunda estrella de su historia: "Les diría que nos vamos a dejar la piel en el campo, que vamos a ser un grupo y que vamos a defender esta camiseta con todo. Que están tranquilos y que va a ir todo bien. Con eso quiero decir que espero que se den los resultados y ojalá que podamos poner otra estrella en el escudo"