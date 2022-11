La emotiva reacción de Dibu Martínez y su padre tras ser convocado por Scaloni

Desde que sumó sus primeros minutos con la camiseta de la Selección argentina, Emiliano Martínez dio que hablar. Apenas con un puñado de partidos el arquero del Aston Vila se consagró campeón de la Copa América 2021 y, si bien restaba la confirmación oficial por parte de Lionel Scaloni, era una fija que su nombre sería el primero de los confirmados por parte del DT para el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera el Dibu, que también levantó el trofeo de la Finalissima 2022 tras golear por 3-0 a la Selección de Italia, se prepara para disputar la primera máxima cita mundialista de toda su carrera. En este contexto el marplatense subió un emotivo video a su cuenta de Instagram donde expresó sus sensaciones.

Martínez, pieza fundamental en la Selección argentina, publicó un audiovisual de 40 segundos de extensión que rápidamente se viralizó y llegó a miles de reacciones de los fanáticos. En las imágenes se pueden observar: los penales atajados por Sergio Goycochea en el Mundial de Italia 1990, el gol de Jorge Burruchaga a Alemania en la final de México 1986 y, como frutilla del postre, a Diego Armando Maradona levantando la Copa del Mundo en el estadio Azteca.

“Mi sueño se está por cumplir, nos vemos en Qatar”, fueron las palabras elegidas por el arquero para cerrar el emotivo video que publicó en su feed de Instagram. Además, acompañó la publicación con unas palabras que resumen el esfuerzo realizado a lo largo de su carrera deportiva.

“El trabajo y sacrificio me llevaron a estar en una Copa del Mundo. Sin mi familia y amigos no lo podría haber logrado. Defenderé a mi país con todo lo que aprendí en lo profesional y en la vida. Espero que todos los argentinos se sientan orgullosos de nosotros. Vamos argentina”, sentenció Martínez.

La reacción de Beto

El padre del arquero recordó sus inicios y se emocionó al ver el nombre en la nómina final.

Desde su Mar del Plata natal, la familia Martínez estuvo atenta a la palabra de Lionel Scaloni. Beto, el padre del Dibu, contó en TyC Sports los detalles sobre su reacción tras escuchar el nombre de su hijo en la lista oficial de los jugadores que dirán presente en el Mundial de Qatar 2022.

"Yo entrené a Emi toda la vida en una plaza. Hoy, después de que dio la lista Scaloni, me fui a la plaza donde entrenábamos. Me fui en la mitad de la plaza y me lloré todo. Ver a mi hijo, que está representando a Argentina... Y salió de una plaza. Salió de una plaza", destacó el marplatense.