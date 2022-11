La avivada del Dibu Martínez que terminó en gol del Aston Villa

Además de sus grandes atajadas para sostener al Aston Villa en la victoria frente al Manchester United, Emiliano Martínez fue protagonista de una situación que se viralizó en las redes sociales y se volvió tendencia en pocos minutos. El arquero de la Selección argentina aportó su granito de arena en uno de los goles de su equipo, pero sin tocar la pelota. ¿Qué hizo?

Los Villanos ganaban por la mínima y Lucas Digne tuvo un tiro libre ideal para aumentar la cuenta. En la barrera del United había dos compañeros tratando de estorbar a David de Gea y de la nada apareció el Dibu quien les fue indicando dónde colocarse para interferir aún más la visión del arquero español. Los movió de un lado a otro y Digne la colgó de un ángulo para poner el 2 a 0.

Al ver cómo ingresó la pelota en el arco rival, Martínez volvió a su arco celebrando y alguno de sus compañeros lo fueron a abrazar ya que esos detalles finales sirvieron para distraer a De Gea. Finalmente el duelo finalizó 3 a 1, una victoria clave para escaparle a la zona roja y soñar con meterse en una copa internacional.

Este domingo, además, se supo que el Dibu, Gerónimo Rulli y Franco Armani serán los tres arqueros que Lionel Scaloni llevará al Mundial de Qatar. Si bien todavía resta que el entrenador haga oficial la lista de 26 de la Selección argentina, esta elección se caía de maduro por la actualidad que tienen los tres y que, además, fueron parte de todo el proceso para clasificarse a la Copa.

"Cuando jugué la Copa América, soñé ganarla. Ahora se viene el Mundial, sueño con ganarlo, sueño con ser el mejor arquero del Mundial. Es mi sueño y me estoy preparando para eso. No sabemos si vamos a ganar, pero claro que lo sueño. La gente me da energía, atajan conmigo, ese cariño lo sentimos. En el arco argentino somos 40 millones, no les quiero fallar", dijo días atrás.