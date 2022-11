La maldición de los campeones del mundo que le puede jugar a favor a Argentina en Qatar

Historias, coincidencias y mufas. La Copa del Mundo recoge todos los aspectos supersticiosos que existen entre los futboleros. Este año, los argentinos se aferraron mucho a los puntos en común que existen entre las consagraciones en 1978 y 1986 con el Mundial de Qatar 2022, como también hicieron tendencia la frase "anulo mufa". En las últimas citas, una maldición persiguió a los campeones y, en esta ocasión, puede favorecer a la Selección argentina.

La Selección argentina, atenta a la maldición de los campeones vigentes.

No, esta mala suerte no atormenta a todos los equipos que alguna vez pusieron sus manos en el trofeo más deseado, si no a los que llegan a los Mundiales con el objetivo de defender el título conseguido cuatro años antes. Dicho karma, maldición, mufa o como guste llamarlo al lector nació post Francia 1998, cuando Les Bleus bordaron su primera estrella de campeón mundial para luego estrellarse en fase de grupos en 2002.

El inicio de maldición: Francia, campeona en el '98 y afuera en fase de grupos en 2002.

La Selección argentina de Marcelo Bielsa no fue el único candidato en fracasar estrepitosamente en aquel Mundial. Zinedine Zidane, Thierry Henry y compañía llegaron a Corea-Japón como favoritos a repetir lo logrado en casa. Vigente campeona del mundo y de Europa, Francia ocupó el grupo A junto a Senegal, Dinamarca y Uruguay. No sólo quedó afuera en la primera ronda, sino que ni siquiera pudo ganar un partido.

La excepción: Brasil salió campeón en 2002, y superó la primera ronda en 2006: quedaría eliminada en cuartos.

La Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká y otros monstruos sellaron el pentacampeonato de la Canarinha en Corea-Japón. En Alemania 2006 se sumaron Adriano, Robinho y otros nombres de peso, pero no pudieron volver a festejar. No obstante, se convirtieron en la única excepción a la maldición de los vigentes campeones: superaron la fase de grupos y quedaron afuera en cuartos de final.

Italia, la que más sufrió la maldición: dos eliminaciones en primera ronda y dos ausencias desde su título en 2006.

Italia se quedó con la Copa del Mundo en Alemania, pero sería presa de la maldición en Sudáfrica. La Azzurra compartió el grupo F con Eslovaquia, Nueva Zelanda y Paraguay, todos rivales mucho más débiles que la vigente campeona. Sin embargo, no pudo sumar de a tres en ninguno de sus partidos y quedó última detrás de los Kiwis. Desde que sumó su cuarta estrella, la Selección italiana acumula dos eliminaciones en primera fase y dos ausencias en Mundiales.

España, del tiki-taka del 2010 al fracaso en 2014.

La maldición se mudaría a España, selección que se consagró campeona del mundo por primera vez en 2010. En Brasil 2014, los de Vicente del Bosque fueron parte del grupo de la muerte con Países Bajos, Chile y Australia. Precisamente, solo pudieron vencer a los Socceroos, fue goleada por la Naranja Mecánica y perdió con la Roja. Una vez más, el defensor del título no llegó a las fases definitorias.

Lo imposible sucedió: Alemania, de campeón en Brasil a fracaso en Rusia,

El último en sufrir el karma de los campeones vigentes fue nada menos que Alemania, que se quedó con la gloria en 2014. Una selección que siempre es candidata e impone temor en sus rivales no pudo superar un grupo con Suecia, México y Corea del Sur en Rusia 2018.

Francia se quedó con el título en 2018: ¿sufrirá la maldición en 2022?

Allí, Francia se quedó con un Mundial que ningún argentino recuerda con cariño. Pese a esto, los franceses llegan con ciertas dudas a Qatar 2022, donde ocupan el grupo D junto a Dinamarca, Túnez y Australia. De esos cuatro saldrá, hipotéticamente, el rival de la Selección argentina en octavos de final. Si la maldición se cumple y les Bleus fracasan en la primera fase, el cuadro le regalaría una enorme sonrisa a la Scaloneta.