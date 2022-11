Dos gigantes europeos se pelean por una de las joyas de la Selección argentina

Si bien aún resta la confirmación oficial por parte del DT, Enzo Fernández tiene asegurado su lugar en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista, que en la última gira por Estados Unidos se ganó estar entre los 26 jugadores de la Selección argentina, vive un inimaginable presente en el fútbol europeo, donde se adaptó rápidamente.

Si bien el mundo del fútbol imaginaba que tendría un buen rendimiento en el fútbol europeo, su nivel superlativo sorprendió a propios y extraños. Esto, además de hacer crecer su valor en el mercado, ha despertado el interés de grandes clubes europeos, los cuales ya avanzan para conocer su situación y contar con sus servicios en el futuro cercano.

Enzo Fernández está a un paso de jugar el primer Mundial de su carrera.

Según publicó el diario español Sport, Barcelona tendría en la mira al exjugador de River Plate y Defensa y Justicia. Esta no es la primera vez que el nombre de Enzo suena en los alrededores del Camp Nou, ya que el elenco catalán lo imagina como posible reemplazante de Sergio Busquets.

El Culé no es el único grande del fútbol de Europa que se ilusiona con tener a Fernández en sus filas. Manchester United aparece como un firme competidor para intentar seducir al hombre de la Selección argentina. El elenco inglés lo buscaría pensando en el mecado de pases de enero, algo que no es visto con buenos ojos en Portugal ya que Benfica no quiere desprenderse de una de sus figuras en medio de la UEFA Champions League.

Lo cierto es que, mientras en el Viejo Continente se pelean por sumas millonaria para quedarse con Enzo Fernández, River espera con ansias. El elenco de Núñez posee un 25% del pase del futbolista y, cual sea su destino, sabe que desembolsará una fortuna en sus arcas. En España aseguran que Barcelona está dispuesto a pagar 60.000.000 de euros.