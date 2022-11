El palito de Víctor Blanco a Gustavo López por sus dichos sobre Racing: "La verdad que..."

"Chiqui Tapia maneja la Selección y Víctor Blanco la AFA", fue una de las tantas frases con las que Gustavo López. apuntó contra el presidente de Racing. En su diálogo con La Noche de Racing, programa partidario del equipo de Avellaneda, el mandamás de la institución recogió el guante y respondió sobre los dichos del comunicador.

Para comenzar, el máximo responsable del último campeón del Trofeo de Campeones se refirió a las acusaciones que hacen referencia a los supuestos beneficios que recibió su equipo en la temporada: "En el partido contra Boca no fuimos para nada beneficiados. Nos cobraron fouls que, en otros partidos, no se cobran. Contra Tigre, el penal fue dudoso y no nos cobraron uno en contra. El árbitro te puede dar o te quita. Racing demostró en cada partido"".

"Yo recuerdo el partido con Gimnasia en La Plata, donde nos cobraron un penal en contra que no era, era una mano que estaba pegada al cuerpo tras un rebote. Después hubo un penal a Copetti que no se cobró porque justo el VAR no estaba funcionando", añadió el presidente de Racing.

A la hora de referirse a los dichos del periodista, quien también se refirió a que la Academia recibía ayuda por parte del Gobierno, Blanco contestó: "No sé quién lo dice o quién quiere armar todo esto... También tenemos que ser inteligentes, porque los periodistas que son hinchas de otros clubes también instalan temas, ¿no? No tenemos que caer en eso".

Al momento que los conductores arrojaron el nombre de Gustavo López sobre la mesa, expresó: "No, bueno... Yo no le voy a contestar a Gustavo, que lo aprecio mucho como profesional, pero la verdad que del gobierno Racing no recibe nada". Y, deslizando los colores del periodista, soltó: "Si recibían, quizás era más el club de él, pero no quiero entrar en esa polémica".