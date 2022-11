Alcaraz volvió a picantear a los hinchas de Boca: “Me arrodillé frente a ellos y quedé de brazos cruzados porque parecía…”

La rivalidad entre Racing y Boca se acentuó sin dudas entre octubre y noviembre, tras la dramática definición de la Liga Profesional a favor del Xeneize y la venganza de la Academia con la consagración en el Trofeo de Campeones. Carlos Alcaraz, el principal protagonista del título del equipo de Fernando Gago con su gol de cabeza a los 118 minutos de juego, echó más leña al fuego con una entrevista en la que dejó una picantísima y provocadora frase contra los hinchas boquenses.

En diálogo con Data Racing, el volante recordó lo que pensó cuando convirtió el agónico gol que le dio el título a la Academia: "Simplemente me arrodillé frente a la hinchada de Boca y primero me persigné. Después me quedé de brazos cruzados porque realmente parecía que estaba en el patio de mi casa, había un silencio... No sé si fue por gol o qué, pero quedó un silencio tremendo. Lo mismo pasó en cancha de Lanús, ni se escuchaban".

Más tarde, Alcaraz fue más allá y aseguró que tiene ganar de volver a enfrentar a Boca en la final de Abu Dhabi, que todavía no fue confirmada: "Estaría lindo que se juegue en Abu Dhabi otra final con Boca. Ahí si hago un gol pensaría como festejarlo, así no ganamos otra vez por abandono, ja".

Además, el mediocampista analizó el 2023 que se viene para Racing y se envalentonó: "Ya cumplí el sueño de ser campeón con Racing, ahora mi sueño es ganar la Copa Libertadores con este club. Ahora quiero ganar algo internacional".

"Si en enero Racing viene y me trae una oferta que les hace bien, me venderán. Si me dicen que me quede a jugar la Libertadores, me quedo. Estoy muy bien acá y me debo a Racing y a lo que le haga bien al club", cerró Alcaraz.