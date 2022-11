La tajante sentencia de Beligoy sobre el arbitraje en el escandaloso Boca-Racing: “Tello tuvo un…’

Federico Beligoy se refirió este martes a la actuación de Facundo Tello en la polémica definición del Trofeo de Campeones entre Racing y Boca, que contó con 11 expulsados entre futbolistas de ambos equipos y el entrenador xeneize Hugo Ibarra. El Director Nacional de Arbitraje fue tajante respecto del trabajo del juez que representará a Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y afirmó que "tuvo un correcto partido".

"Facundo Tello tuvo un correcto partido en Boca - Racing”. reflexionó Beligoy. “Cuando hay muchas dudas en la cabina del VAR, claramente no es un error claro y manifiesto, por ende recomendamos que decida el árbitro principal”, explicó el exjuez.

En la final del Trofeo de Campeones, Tello expulsó a Sebastián Villa y a Johan Carbonero tras una pelea entre ambos (una decisión discutida, donde muchos pensaron que con una amarilla para cada uno se solucionaba el tema correctamente), más tarde echó a Ibarra y en el tiempo suplementario le mostró la tarjeta roja a Alan Varela correctamente.

Después del segundo gol de la Academia, el de Carlos Alcaraz a pocos minutos para el final del partido, se desató la hecatombe: el propio Charly fue expulsado por su desmedido festejo, en tanto que por la pelea entre ambos equipos vieron la roja Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Jonathan Galván (los dos últimos estaban en el banco de suplentes).

Finalmente, el partido tuvo que darse por terminado por falta de jugadores de Boca, tras la expulsión de Diego González (en el banco), Frank Fabra y Darío Benedetto en el Xeneize, uno atrás del otro por gestos a la tribuna, acumulación de faltas y gestos contra el árbitro, respectivamente.

“(Fernando) Rapallini y (Facundo) Tello están muy bien calificados por (Pierluigi) Collina, más allá de que (Néstor) Pitana haya dejado la vara bastante alta”, dijo en su diálogo con Radio Continental sobre la apreciación del presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA antes de la cita de Qatar, donde ambos dirán presente junto a Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade y Mauro Vigliano en el VAR.

“Ya no se piden árbitros, eso está más en el imaginario de la AFA. Sabemos que hay clubes que prefieren a algún árbitro en particular. Soy el que está a cargo de las decisiones, por eso cuido a mis árbitros y los protejo, no los mando a canchas donde tuvieron algún error grave”, afirmó Beligoy.

Por otra parte, el Director Nacional de Arbitraje rechazó cualquier influencia del presidente de Racing en el arbitraje de la final: “Una persona íntegra y honesta como Víctor Blanco no merece que se diga que tiene influencia en los árbitros, Blanco es un caballero”.

Además, Beligoy expresó: “El VAR es el cambio más radical que hubo en el reglamento del fútbol y llegó para quedarse. No sé si el arbitraje argentino mejoró, pero el margen de error a partir de la llegada del VAR definitivamente se achicó”.

Finalmente, reflexionó: “Me gustaría que en algún momento la International Board revise el tema de poder asistir al VAR en caso de una segunda amarilla. Para pasar los audios del VAR, los árbitros tienen que empezar a hablar con consideración, con un dialecto particular, no se pueden reproducir los audios de la manera en la que se comunican ahora. Las manos son un tema a solucionar, cada año le meten una modificación a la regla, por eso es muy complicado”.