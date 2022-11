La fulminante frase del Pato Abbondanzieri sobre el escándalo entre Boca y Racing: "Lo más grave fue..."

El escandaloso final del Trofeo de Campeones generó mucha polémica. Mientras que hinchas y jugadores de Racing acusaron a Boca de abandono, desde el lado del Xeneize justificaron su reacción por estar en desacuerdo con el arbitraje de Facundo Tello. Sin embargo, Roberto Abbondanzieri aseguró que nunca pensó ver al club de la Ribera en esa situación.

En charla con TyC Sports, el Pato, ídolo y multicampeón con la camiseta azul y oro, se mostró decepcionado por el accionar de los jugadores: "Me parece que lo más grave fue que una institución como Boca, que la quiero, la respeto y la amo porque me dio todo en mi carrera, nunca pensé que podía pasar que terminara un partido porque se quedó sin jugadores", expresó.

Además, el exarquero cree que el desenlace del partido en San Luis fue producto de todo lo que se vivió en las últimas semanas entre ambos planteles: "Fueron acumulaciones de cosas que pasaron no solamente en la final sino en el torneo. Por ahí la provocación que sintieron los chicos de Racing cuando salió Boca con las copas, también puede ser un granito de arena, son todas cosas que van pasando durante el año que termina de una manera que a nadie le gusta", aseguró.

Por otro lado, Abbondanzieri dio su visión sobre el festejo del gol de Carlos Alcaraz, el detonante de la pelea del final: "Pasó por la calentura que pudieran llegar a tener en ese momento. Lo que pasó en el juego. Cuando te hacen un gol sobre la hora en un suplementario... En ese festejo de los jugadores de Racing es como que se sintieron dolidos que le estaban gritando a su hinchada".

Finalmente, uno de los máximos ganadores de la historia de Boca opinó sobre la continuidad de Hugo Ibarra: "Ojalá que siga Ibarra. Me da lástima que los chicos que son ídolos o que ganaron muchas cosas se hayan ido mal del club. Eso es lo que me duele. Entonces si a Ibarra le dan continuidad ojalá sea por mucho tiempo para que pueda demostrar y no que se tenga que ir en los primeros partidos del próximo torneo", cerró.