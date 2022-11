El insólito cambio de opinión del presidente de Patronato sobre jugar en Abu Dhabi: "Es muy..."

Según diferentes versiones que surgieron el lunes, Patronato no jugará la Supercopa Argentina ante Boca en Abu Dhabi. La Asociación del Fútbol Argentino planea una nueva competencia, que tendría la presencia asegurada de Racing, a disputarse el 21 de enero en Medio Oriente. Esto causó gran revuelo entre hinchas de todos los clubes, ya que muchos querían ver al Patrón en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, a Óscar Lenzi no le pareció una decisión que perjudique a su club.

En charla con Télam, el presidente del flamante campeón de la Copa Argentina se quejó por el manejo de la dirigencia del fútbol argentino acerca de las competiciones: "Estas actitudes y cambios duelen, te sentís manoseado porque se modifican los valores económicos por los que se juega. Además, duele la ilusión de que íbamos a jugar una copa afuera", aseguró.

Pese a esta postura inicial, Lenzi cambió rotundamente de opinión en charla con Radio 10 y sorprendió con sus dichos: "Me alegro de que nos hayan bajado de Abu Dhabi. Es muy caro para nosotros, preferimos jugar una Copa con nuestra gente", sentenció.

Lenzi se mostró enojado porque Patronato no jugará en Abu Dhabi, pero rescató un lado positivo.

Además, Lenzi aseguró que pedirán las explicaciones correspondientes a la AFA, pero también miró el vaso medio lleno de la cuestión: "Hay puntos en contra, pero también puntos positivos. Si la Supercopa se juega en Argentina, el partido va a ser visto por muchísima gente de Patronato".

No obstante, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, disparó directamente contra la AFA: "Duele, es un despojo. A Patronato lo han castigado todo el campeonato y ahora, como si fuera poco, parece que no les gustó que saliera campeón y lo vuelven a castigar. Parece que a la AFA no le gustó que Patronato saliera campeón", sentenció.