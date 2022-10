Alerta, Patronato: el motivo reglamentario por el que podría ser descalificado de la Libertadores pese a ganar la Copa Argentina

Patronato, que hizo historia este domingo al consagrarse campeón de la Copa Argentina y, además, clasificarse así a la Copa Libertadores 2023, se desayunó este lunes con la noticia de que puede ser descalificado si, antes del inicio de la competencia, no conforma un primer equipo femenino y otro juvenil; algo con lo que el club entrerriano no cumple y es requisito obligatorio de la Conmebol. Ambos conjuntos deben participar en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva Asociación Miembro (en este caso, la AFA).

El inciso de Conmebol que obliga a Patronato a tener fútbol femenino.

En el criterio deportivo D.04 de su "Reglamento de Licencia de Clubes", desarrollado en su página Nº40, la Conmebol deja en claro que "el club solicitante (a participar de cualquier competencia suya, como la Libertadores) deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo y por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma". Y agrega: "En ambos casos el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva Asociación Miembro".

Como Patronato no está directamente afilado a AFA, puede sumarse al torneo de la Liga Paranaense de fútbol femenino (sí reconocida por la AFA). Si fuera directamente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, debería sumarse a la Primera C.

“No estaba al tanto pero ya me pongo a formarlos, que no se preocupe la Conmebol. No nos llegó la comunicación, pero le aseguro que postulantes para jugar vamos a tener”, comentó presuroso Oscar Lenzi, presidente de Patronato, en TyC Sports.