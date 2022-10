Por qué es un día muy especial para Leyendeker, el jugador de Agropecuario expulsado por una terrible agresión a Zeballos

Milton Leyendeker, defensor de Agropecuario que quedó en el recuerdo por fracturar al juvenil de Boca, Exequiel Zeballos, en un partido de Copa Argentina, cumplió los ocho partidos de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA y este sábado volverá a defender los colores del Sojero, en casualmente la última fecha de la Primera Nacional, ante Deportivo Morón a las 15.

Leyendeker, dentro de los convocados de Agropecuario

Vamos hoy Agroooo ??uD83DuDC9A??

Dejamos todouD83DuDCAA pic.twitter.com/OYc4ZC78DG — Club Agropecuario (@Agropecuario_Of) October 8, 2022

Producto de su patada totalmente fuera de contexto a los 5' de partido, Leyendeker se fue expulsado y el Changuito Zeballos sufrió una lesión en el ligamento interno y otro más que une la tibia y el peroné por delante, además de una fractura en la parte posterior de la tibia a nivel del tobillo, por la cual debió ser operado. El tiempo estimado de recuperación de estos tipos de lesiones es de entre seis y ocho meses. El Agropecuario-Boca, que finalizó con triunfo 1-0 del Xeneize, se jugó el 10/8.

La brutal patada de Leyendeker a Zeballos.

Inicialmente, la AFA lo sancionó de manera preventiva, sin determinar específicamente la cantidad de partidos que debía cumplir. Pese a que la expulsión fue por Copa Argentina, las fechas de sanción fueron traspasadas a todas las competencias de carácter oficial organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino; en lo que significó un fallo histórico para el fútbol argentino. Normalmente, los expulsados en Copa Argentina deben purgar sus suspensiones en este mismo certamen y no en la divisional en la que participan.

Se perdió el: 2-0 vs. Güemes, 0-1 vs. Riestra, 0-1 vs. Belgrano, 0-1 vs. Villa Dálmine, 1-1 vs. Almirante Brown, 0-1 vs. Gimnasia de Jujuy, 0-0 vs. Flandria y 0-2 vs. Temperley.

Ya sin chances de acceder al Reducido y alejado del descenso, Agropecuario no juega por nada en esta última jornada.

“Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo. Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido. Sólo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”, había dicho Leyendeker en su descargo sobre la dura sanción, la cual finalmente no fue reducida.

Inmediatamente después de que se conociera la cantidad de partidos que el zaguero central iba a estar afuera, el club de Carlos Casares le renovó el contrato por un año más y será jugador del Sojero hasta diciembre de 2024.