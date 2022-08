La inmediata decisión de Agropecuario con el contrato de Leyendeker tras la dura sanción por fracturar a Zeballos

Tras dos semanas de espera, Milton Leyendeker recibió una durísima sanción por su falta sobre Exequiel Zeballos. El juvenil de Boca se fracturó la tibia y peroné de su pierna derecha como consecuencia de la patada que recibió por parte del jugador de Agropecuario, que tendrá que cumplir ocho fechas de Primera Nacional fuera de las canchas. Por esta razón, el club de Carlos Casares tomó una decisión inmediata con el defensor.

Leyendeker se perderá los próximos seis partidos de su equipo en la Primera Nacional debido a que ya cumplió dos de las ocho fechas de castigo mientras estaba suspendido "provisionalmente de toda competencia". Luego de que el fallo del Tribunal de Disciplina se diera a conocer, Agropecuario tomó una decisión contundente: le renovó el contrato por un año más y será jugador del Sojero hasta diciembre de 2024.

Sin dudas, esta renovación es una palmada en la espalda de Agropecuario hacia Leyendeker, quien se había mostrado muy preocupado por lo que podía signficar la sanción para su carrera: "Me preocupa el tema de la sanción. Soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo. Necesito laburar" había declarado semanas atrás.

A su vez, otro gran apoyo para Leyendeker llegó desde el presidente de Agropecuario, Bernardo Grobocopatel, quien aseguró que el Sojero aguarda por el regreso del defensor de 24 años: "Te esperamos pronto en la canchas Milton, gran persona", tuiteó.

De esta manera, Leyendeker recibió una gran noticia luego de conocer el fallo inédito del Tribunal de Disciplina. La decisión marca un precedente, ya que las sanciones no suelen ser trasladadas de una competencia a la otra en el fútbol argentino. El defensor de Agropecuario vio la roja por Copa Argentina y podrá volver a las canchas en la última fecha de la Primera Nacional.