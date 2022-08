Se confirmó una durísima sanción para Leyendeker tras fracturar a Zeballos

Aunque pasaron algunas semanas, el fútbol argentino siguió muy de cerca el caso de Milton Leyendeker. El defensor de Agropecuario lesionó gravemente a Exequiel Zeballos en el partido de 16avos de final de la Copa Argentina y, desde entonces, mucho se ha opinado sobre la situación. Uno de los puntos de mayor debate fue qué sanción debería recibir el jugador del club de Carlos Casares y, finalmente, este jueves se conoció la inédita decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA.

En un principio, la AFA había comunicado que Leyendeker iba a estar sancionado "provisionalmente" de todas las competencias hasta que se diera a conocer el parte médico oficial del juvenil de Boca. Por esta razón, el futbolista de 24 años se perdió los partidos de su equipo ante Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Riestra. Este jueves, el Tribunal de Disciplina decidió un durísimo castigo para el defensor de Agropecuario: ocho fechas de suspensión en la Primera Nacional.

Esta sanción es inédita para el fútbol argentino, ya que la expulsión de Leyendeker que provocó la fractura de tibia y peroné de Zeballos fue por Copa Argentina, no por una fecha de la segunda división. Como el Sojero quedó eliminado de la competencia, el zaguero deberá cumplir por la Primera Nacional.

Aunque de por sí es una mala noticia, hay algo para resaltar como positivo de esta sanción: las dos fechas que se perdió Leyendeker al estar suspendido provisionalmente cuentan para la sanción impuesta por el Tribunal, por lo que el defensor podría regresar en la última fecha de la Primera Nacional cuando Agropecuario se mida ante Deportivo Morón.

"Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo", había declarado Leyendeker en su momento. Finalmente, el castigo fue duro como se prometió y, sin dudas, sienta un precedente en el fútbol argentino.