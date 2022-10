La primera mala noticia para ¿Demichelis? en River

Aunque no estará confirmado hasta mediados de noviembre, todo parece indicar que Martín Demichelis será el primer DT de River en la era post Marcelo Gallardo. Pendiente del anuncio oficial, el todavía entrenador del Bayern Munich II podría haber recibido un revés en cuanto al mercado de pases que se avecina.

uD83DuDEA8Pese a las ganas de River, Nicolás Otamendi se quedará en Benfica hasta junio.

*??Tiene propuesta del club para renovar por 3 años, pero la decisión la tomará recién a mediados de 2023. Y, por ahora, su cabeza está puesta en continuar en Europa. pic.twitter.com/9xDcxIB2EU — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 30, 2022

En el marco de un año futbolísticamente irregular, el Millonario sufrió muchos problemas en defensas. Gran parte de eso fue que el Muñeco nunca pudo confiar en una zaga central estable, ya sea por lesiones o por bajos rendimientos. Con este precedente, uno de los principales objetivos de River es reforzar esa zona y se había ilusionado con el regreso de Nicolás Otamendi al fútbol argentino. Sin embargo, esta posibilidad estaría descartada.

El central y referente de la Selección argentina no tiene problemas en mostrar su fanatismo riverplatense. Además, aseguró en varias ocasiones que le gustaría jugar en el club de sus amores y muchos imaginaban que su llegada era viable post Qatar. No obstante, el ex Vélez mantiene un gran nivel en el Benfica, que además pasó de fase en la Champions League. Según César Luis Merlo, este presente lo haría quedarse en Portugal hasta junio del año que viene.

Otamendi y su pasión por River.

Por otra parte, las Águilas ya le ofrecieron una renovación de contrato a su capitán. El contrato sería nada menos que por tres temporadas, una apuesta fuerte considerando que Otamendi tiene 34 años. No obstante, el defensor recién tomaría una decisión cuando finalice su actual vínculo.

Así las cosas, Demichelis podría haber recibido su primera mala noticia en River, incluso cuando ni siquiera fue anunciado en el cargo. Cualquiera sea el DT, el Millonario deberá apuntar a otros objetivos para reforzar una de las áreas en la que más sufrió el equipo de Gallardo.