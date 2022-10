El guiño de Evangelina Anderson a la inminente llegada de Demichelis a River

Tic tac... La asunción de Martín Demichelis como nuevo entrenador de River parece ya ser secreto a voces y Evangelina Anderson, esposa de Micho, se encargó de darle una entidad cada vez mayor a esos rumores al reposetar una historia que el periodista partidario, Ricardo Dasso, subió hablando bien de la goleada del Bayern Munich II que dirige Demichelis.

El posteo de Evangelina Anderson con guiño a River.

Dasso, arrobando a Evangelina Anderson de manera oculta, publicó en su cuenta personal de Instagram una historia con el resultado 4-0 que había conseguido este sábado el Bayern Munich II frente al Pipinsiried. Y la vedette, lejos de hacerse la distrraída, la resubió con un emoji de un corazoncito.

Todos los indicios apuntan a que Demichelis será oficializado el 14/11, una vez finalice el triangular amistoso que River disputará ante Colo Colo y Betis que significará el punto final del ciclo Gallardo.

Sin embargo, hasta entonces, no habrá ninguna confirmación, pese a que el propio Francescoli, mánager del club, ya dio a entender que hay consenso sobre el nombre elegido: "He escuchado que se dijo que Patanian (vice) tiene un nombre; yo, otro; Brito, otro; y otros dirigentes, otro. Este viernes leí por la mañana que 'había división entre los directivos', que unos creían una cosa y otros, otra. Bueno, esto no pasa, al menos en River. Hasta que Marcelo no deje de ser el técnico, no va a haber un anuncio oficial del nuevo entrenador. Estamos todos de acuerdo".