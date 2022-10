La insólita frase de Mostaza Merlo sobre el alcoholemia positivo a Cardona: “Tuvo la mala suerte de…”

Una semana después de que Armani le atajó el penal a Galván, Racing sigue lamentándose por el título perdido. Más allá de la derrota ante River, otro de los grandes focos de conflicto durante el año fue Edwin Cardona, quien no seguirá en el club. El paso del colombiano por la Academia estuvo marcado por la indisciplina, pero Reinaldo "Mostaza" Merlo no cree que el ex Boca tenga que ser marginado por esta cuestión.

En charla con radio Mitre, el ídolo racinguista se refirió a Cardona y su último problema de conducta, en el que no pasó un test de alcoholemia y le quitaron el registro de conducir: "Le daría otra oportunidad a Cardona. No voy a castigar a un jugador porque tome dos o tres copas de más. Tuvo la mala suerte de que lo pararon", aseguró.

Además, Mostaza resaltó que el problema de Cardona no es futbolístico, si no que no pudo hacer una pretemporada adecuada a mitad de año para ponerse a tono: "Pienso que el problema que tuvo Cardona es físico. Él no tuvo tiempo de ponerse bien físicamente", expresó.

Mostaza Merlo, DT del Racing campeón en el Apertura 2001.

Por otra parte, el DT que cortó la sequía de títulos más larga de la historia de Racing les habló a los hinchas en este duro momento: "El hincha de Racing es muy pasional y exigente. Al hincha le pido tranquilidad y que siga apoyando como siempre".

Sin embargo, Merlo no pudo evitar demostrar su decepción por la chance desperdiciada por el equipo de Fernando Gago: "Lo único que puedo decir es que pensé que Racing se lo iba a llevar por delante a River", disparó.