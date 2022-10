La tajante opinión de Mostaza Merlo del “vamos a salir campeones” de Copetti: “Lo tomé muy…”

La derrota de Racing ante River todavía pesa fuerte en los hinchas. Y uno de los más representativos es Reinaldo "Mostaza" Merlo, un hombre que sabe lo que es la Academia, quien explicó cómo vivió el hecho de no poder obtener el título en la última fecha y fue tajante respecto de la frase de Enzo Copetti, quien aseguró que iban a ser campeones.

En una entrevista con el Diario Olé, Merlo explicó cómo recibió lo que dijo Copetti: "Yo lo tomé muy bien. Dijo eso porque estaban ahí nomás de la punta. No me pareció mal que dijera eso, porque se tuvo fe. Estuvo bien, sí". Claro, que el delantero dijera que iban a ser campeones no fue tomado bien por otros hinchas.

“Racing hizo un torneo muy bueno. mereció ser campeón, no tengo ninguna duda. (Fernando) Gago nunca cambió la manera de jugar. Fue un año bárbaro el de Racing. El equipo jugó un fútbol muy lindo. Hay que seguir por ese camino porque así va a lograr los triunfos”, aseguró Mostaza, convencido del camino.

Por otra parte, el exentrenador opinó sobre qué le faltó al equipo para consagrarse: "Sacar más ventaja cuando River y Boca jugaban Copa. Y contra River, al equipo lo vi distinto... Pensé que Racing se lo llevaría puesto el domingo. A veces, como entrenador, planificás un partido y te sale otra cosa. Racing no lo presionó mucho. No creó tantas opciones de gol, más allá de una de (Carlos) Alcaraz. Racing, de local, te presiona, genera chances de gol y te gana. Esta vez le costó".

Merlo opinó sobre la decisión de que Jonathan Galván pateara el segundo penal para la Academia, que tapó Franco Armani y evitó el título del equipo de Gago: "Lo que pasa que... Ahí hubo... No fue una discusión entre los jugadores, sino que Galván tenía la pelota. Estaban ahí y el que tomó la decisión fue Galván. Podría haber pateado otro también. Copetti los patea bien, (Gabriel) Hauche también... Pero pateó Galván y bueno... No tuvo la suerte de hacerlo".

En ese sentido, dio su visión sobre lo que hubiera hecho: "Uno va viendo en la semana cómo patean. Los días de los partidos armaba una lista con uno, dos y tres designados. Elegía a los tres mejores. El otro día no sé qué pasó, es una cosa que saben de adentro".

Además, expresó: "En esa demora, trataba de llamar a alguno y pedirle que pateara. Pero bueno, es raro. Por ahí Gago designó cuatro o cinco y les dijo que lo pateara el que mejor se sentía. Cada técnico tiene su forma".

Por otro lado, Merlo comentó: "A Copetti y Hauche los vi patear. Lo hacen bien. A Galván yo no lo había visto patear. Pero no hay que caerle a Galván. Yo le leí los labios a Piovi, por TV, y dijo: 'Yo le rompo el arco'. No sé qué más habrán hablado entre ellos. Pero los mejores del mundo erraron penales. Messi, Maradona, Pelé..."

La Academia todavía tiene posibilidades de dar una vuelta olímpica si este miércoles vence a Tigre y le gana a Boca en la final del Trofeo de Campeones, y Mostaza ya mira hacia el futuro.

"Fue un momento muy difícil. Si Racing concretaba el penal, era campeón. Pero bueno... Ahora hay que reponerse. La gente tiene que seguir apoyando. El equipo hizo una muy buena campaña y le faltó coronar. Lo importante es que siga jugando bien. Le quedan dos partidos. Después, en el receso, seguramente Racing incorpore jugadores que le darán otro salto de calidad para la próxima liga y la Libertadores. Ahora los jugadores deben dar vuelta la página. Y el cuerpo técnico también. Después, ya con el descanso y la pretemporada, arrancará un año nuevo. Pero Racing siempre tiene que mirar adelante", contó Merlo.