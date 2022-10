La respuesta de Gago a Francella y la “catástrofe deportiva” que sintió con la derrota de Racing: “Tiene todo el…”

Cinco días pasaron entre la dolorosa derrota de Racing ante River en el Cilindro de Avellaneda y el día que Fernando Gago rompió el silencio. El director técnico del subcampeón de la Liga Profesional afrontó una particular conferencia de prensa donde en diversos momentos no se sintió a gusto con las preguntas recibidas. Sobre el final de la misma, al ser consultado sobre los dichos de Guillermo Francella, Pintita fue contundente.

En la última pregunta permitida de la conferencia, al DT le consultaron por los dichos de los reconocidos hinchas del equipo: "Fernando, ¿cómo tomaste personalmente algunas críticas que se hicieron de exjugadores o personas muy famosas dentro del mundo Racing?". En seco, el director técnico interrumpió: ¿Quiénes?".

"Y, entre otros, recuerdo la de Francella diciendo que fue una derrota catastrófica", añadió el periodista. Levantando las cejas, y con algo de desconcierto, Gago manifestó: "Está perfecto. Tienen todo el derecho a opinar. Yo no opino de lo de los demás, yo opino de lo mio".

Días atrás el actor, en diálogo radial con el programa conducido por José María Listorti, había declarado: "Desconozco qué pasó en el penal, sí sé que me hizo mucho daño. No es que 'bueno, es fútbol', no. Me mató. Anímicamente no tenía ganas de ir al estreno de la tristeza. Fue una catástrofe deportiva más grande para el hincha, parece que estuviera guionado”.

Francella agregó, triste: “No la pasé bien. Más allá de que soy un meme caminando, esto me puede hacer sonreír en otro momento, hoy no tengo una respuesta para darte”.