El tenso cruce de Fernando Gago con un periodista partidario de Racing: "Te acabo de..."

Fernando Gago enfrentó los micrófonos luego de la dura derrota de Racing ante River en el Cilindro de Avellaneda el pasado domingo. En conferencia de prensa, Pintita tocó diversos temas y tuvo un particular cruce con un periodista partidario que se refirió a la toma de decisiones en los remates desde los doce pasos.

Para comenzar, el enviado de 'La comu de Racing', preguntó: "Quería consultarte si algo a rever de acá a lo que sigue, es que los jugadores no tengan el poder de decisión dentro de la cancha y sea más aceptable que el banco le de esas instrucciones a los jugadores, como bien dijiste en el penal de Defensa con Vecchio".

Lejos de ocultar su fastidio, Gago interrumpió: "Me salió mal con Vecchio". Tras la respuesta, el periodista añadió: "Si, pero quizás es más aceptable a ver a los jugadores peleándose en mitad de cancha".

En ese momento, nuevamente el director técnico cortó en seco la consulta: "¿Por qué? ¿Se pelearon para patear?". A lo que el partidario de la Academia respondió: "No, pero había cinco en un tumulto".

A la hora de explayarse y manifestar su postura, Gago destacó: "Está perfecto. ¿Cinco que quieran patear no tienen toma de decisión? Quiero que quede claro, yo puedo practicar 20 horas patear penales y no es lo mismo. Nada que ver patear un penal en un partido que hacerlo en un entrenamiento".

Fernando Gago habló tras la derrota con River en el Cilindro.

"Jugué 20 años. He visto jugadores de una jerarquía y una personalidad increíble que no han querido patear penales. ¿Lo tengo que obligar yo desde el lado de entrenador? Te hago una pregunta: hay un jugador que tiene una personalidad bárbara, le digo que tiene que ir a patear y no quiere patear, ¿Qué hago?", agregó el DT de Racing.

Con respecto a quien decide a la hora de patear, pese a que hayan algunos designados por él, soltó: "Toma la decisión el jugador, no yo. Vuelvo a repetir, y ya te lo acabo de responder, hay cinco tipo designados, cualquiera podía patear. La definición por penales con Boca, ¿Saben quien la decidió?, el futbolista".

"¿Yo voy a obligar a un futbolista a patear un penal? ¿Lo podemos obligar desde el lado de entrenador? ¿Qué harías? Es un penal y el que tiene más confianza va y patea. Yo te puedo decir una jugada, un tiro libre o un córner, porque es distinto", sentenció Gago, con un marcado fastidio luego de aclarar en más de una ocasión la situación del penal errado por Galván.