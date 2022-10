El sincericidio de Guillermo Francella tras la derrota de Racing ante River: “Fue una…”

A Racing se le escapó de las manos el título de la Liga Profesional. El empate de Independiente en La Bombonera le venía como anillo al dedo y con el triunfo en casa ante River era campeón. Y hasta tuvo una oportunidad inmejorable con un penal a los 44 minutos del segundo tiempo en los pies de Jonathan Galván. Pero Franco Armani detuvo el remate y todo se esfumó. Boca levantó la copa y la Academia quedó anímicamente destruida, desde los futbolistas hasta el cuerpo técnico y, por supuesto, los hinchas. Y uno de sus fanáticos más reconocidos, Guillermo Francella, se refirió al durísimo golpe que supuso perder el campeonato.

Fue con un sincericidio en el programa de radio de José María Listorti, entrevistado por el estreno de la serie El Encargado, donde es el protagonista. Entre Listorti y el periodista deportivo Diego Arvilly cargaron levemente al actor, haciendo un juego para preguntarle por Racing sin nombrar expresamente el tema y refiriéndose al popular video que hizo el propio Francella para festejar un triunfo de la Academia con la frase "hermosa mañana, ¿verdad?".

"¿Querés que pregunte o respondés solo?", le dijo Arvilly. "Respondo solo... No jueguen con eso porque terminé mal", expresó apesadumbrado Francella en medio de las cargadas . Consultado por la designación de Galván para patear el penal que podría haber definido a favor de Racing el partido y el torneo, el actor expresó: "Desconozco qué pasó en el penal, sí sé que me hizo mucho daño. No es que 'bueno, es fútbol', no. Me mató. Anímicamente no tenía ganas de ir al estreno de la tristeza. Fue una catástrofe deportiva más grande para el hincha, parece que estuviera guionado”.

Francella agregó, triste: “No la pasé bien. Más allá de que soy un meme caminando, esto me puede hacer sonreír en otro momento, hoy no tengo una respuesta para darte”.

Sobre el particular cruce clásico en la resolución del torneo, con Independiente y River buscando el triunfo sin tapujos y sin especular con que podían beneficiar a Racing o Boca, Francella se expidió: “Me parece elogioso de ambos lados y es bueno que lo digan periodistas deportivos, porque me han dicho hinchas de River que nos entregaron el partido, que nunca fueron a buscarlo, justamente lo que estás mencionando es lo que yo digo, que fueron a buscarlo los dos, Independiente y River. River terminó con amonestados, terminó con cambios todo el tiempo, Armani atajó un penal... Después te dicen '¿qué querés que haga? ¿Que se dé vuelta en el penal?”.

Finalmente, desde el panel del programa le hicieron un chiste para levantarle el ánimo al actor y mostrarle que haber perdido el campeonato no fue lo peor que le podía pasar: “Se puede estar peor, Guillermo, yo soy de Gimnasia”, le dijo uno de los integrantes de la mesa, riéndose ante la desgracia deportiva de haberse quedado fuera de la Libertadores en la última fecha.