El fin de semana de la Lepra: goles, respuestas... y una alarma encendida

Independiente Rivadavia vive un momento que invita a ilusionarse. Pero como todo presente intenso, también tiene sus matices.

Lo bueno es evidente . El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrar algo que ya empieza a ser una marca registrada: todo lo que toca, funciona. Y no es casualidad.

Buca, Gómez y Osella no solo aprovecharon su oportunidad, sino que fueron determinantes. Rendimiento alto, goles y respuestas en momentos clave. Otra vez, la Lepra demostró que no depende de nombres fijos, sino de un funcionamiento colectivo donde el que entra, cumple.

Ese es, quizás, el mayor capital de este equipo.

Pero no todo fue positivo.

La preocupación se encendió con la lesión de Leonard Costa, tras un durísimo cruce con López Muñoz. Un planchazo que terminó con el futbolista uruguayo recibiendo ocho puntos en la cabeza y que obliga a seguir de cerca su evolución.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs (3)

Un golpe fuerte, en todo sentido.

Y hay otro punto que sigue generando un poco de ruido: la convocatoria.

En medio de un presente deportivo que invita a acompañar, se esperaba un estadio desbordado y no pasó. El equipo responde, compite, gana y lidera… pero la tribuna todavía no termina de reflejar ese momento. Sobre todo en la cabecera Sur. La de Boulogne Sur Mer, explotaba.

Una cuenta pendiente.

Así fue el fin de semana de la Lepra: con señales muy positivas desde lo futbolístico, con variantes que responden y con un plantel que da garantías.

Pero también con una alarma encendida… y un desafío que no pasa por el campo de juego .