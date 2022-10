El palazo de Riquelme a Macri por una anécdota sobre Bianchi en su libro: "Si terminó..."

Tremenda declaración de Juan Román Riquelme contra Mauricio Macri. El actual vicepresidente de Boca se refirió a la anécdota que el ex Presidente de la Nación escribió en su libro Para Qué sobre la final que el Xeneize le ganó a Palmeiras por penales en la Copa Libertadores 2000, cuando le sugirió a Carlos Bianchi salir a jugar de igual a igual en Brasil. Román, picante, aseguró que el ex Jefe de Estado le debe su carrera política al exentrenador azul y oro.

En una entrevista con Radio La Red, a Riquelme le consultaron por la anécdota que contó el expresidente en su libro: "¿Qué opinión tenés sobre lo que dijo Macri de que le armó el equipo a Bianchi con Palmeiras?".

Después de pensar un par de segundos, el ídolo de Boca reflexionó: "Primero no lo escuché. Segundo, en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi fue técnico de nuestro club. Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos. Seguramente si no tuviera la suerte de haber sido dirigido por él, que nos enseñó a competir, que tuvimos la suerte de compartir muchas cosas, por ahí hoy no estaría hablando con ustedes. Porque gracias a él y a mis compañeros, la gente de Boca me quiere mucho".

Inmediatamente, Riquelme agregó: "Si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi. Es al revés. Eso sin duda. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo querrían tanto y Macri no hubiese tenido la carrera que tiene. Eso está claro".

Cabe aclarar que Macri no dijo en su libro Para Qué que le había "armado el equipo" a Bianchi, sino que había recordado una charla que tuvo con el por entonces entrenador del Xeneize que en su opinión, el equipo tenía que jugarle "de igual a igual". "Sin embargo, mi objetivo al convocar a Carlos aquella mañana era otro, muy diferente: 'Efectivamente, fuimos un desastre. Pero, ¿sabés qué? Estoy seguro de que vamos a ganar esta copa. Por eso te llamé. Si salimos a colgarnos del travesaño nos matan. Tenemos que jugarles de igual a igual. Estoy seguro de que así les ganamos', le dijo Macri a Bianchi, según relata en su libro.

Más frases de Riquelme

La Copa Libertadores femenina y la definición de la Liga Profesional masculina del domingo: "Sufrí más los penales de las chicas que lo del domingo. Llegar a la final de la Copa Libertadores por primera vez es algo muy lindo. Soy de pensar que las cosas van a salir bien. Yo entiendo que ya no juego más y tengo que confiar en que Boca va a terminar festejando. Cuando jugaba los partidos era de festejar poco los goles así que imaginate ahora. Me da felicidad cuando los resultados se dan a favor".

Sobre la semifinal de la Copa Argentina de este miércoles ante Patronato: "En un rato me voy a San Juan a ver el partido con Patronato. Va a ser muy difícil. Hace pocos meses Patronato nos cagó a goles. Si aflojamos un poco Patronato va a tener muchas chances. Ojalá que Boca haga un buen partido y jugar una final.

El nivel de juego de Boca contra Independiente y la ayuda de River para ser campeón: "Nosotros tenemos que ser conscientes de que no hicimos un buen partido contra Independiente. Esa es la verdad. Teníamos que ganar nuestro partido, hacer nuestro trabajo. Tuvimos la suerte que terminamos sumando más puntos que Racing. Si queremos llegar a la final de la Copa Argentina hoy vamos a tener que mejorar".

Los penales en la definición del torneo: "Yo miro todo. El de (Juan) Ramírez me parece que no es penal. Si vamos a mirar cada partido, vamos a encontrar muchas situaciones y no vamos a estar contentos nunca. Es lo que estamos viviendo. Las manos en el área están bastante complicadas, los árbitros tienen decisiones difíciles. La de Racing, la última nuestra fue penal, (Jonathan) Gómez la acomoda con la mano, eso es clarísimo. Esa fue penal. Como (Luis) Advíncula para mí lo toca con la rodilla al de Independiente. Para mí Luis no tiene intención de tocarlo, pero me da la sensación que le toca el pie a Lucas Rodríguez y lo hace caer".

Los arbitrajes: "A la noche vi los penales de Racing. El segundo me parece una situación de partido y a veces los árbitros tienen poquitos segundos para decidir. Entre todos tenemos que ayudar para que los árbitros sufran menos. Hoy con el tema del VAR y analizando... En Europa a los 10 segundos se está jugando, acá tardamos mucho, el árbitro queda expuesto. Me parece que hace que no podamos avanzar".

El trabajo de Hugo Ibarra, el plantel y la semifinal contra Patronato: "Por lo que tengo entendido, cambia a la mayoría. No podemos estar más que agradecidos por lo que han hecho. Han jugado casi 60 partidos. Se hizo todo más corto. Jugamos una final con Tigre y a los 5 días el equipo volvió a jugar nuevamente sin hacer pretemporada. Hemos tenido futbolistas que han sufrido. Darío estaba con molestias y siguió jugando hasta que aguantó. Varela termina todo dolorido, Pol Fernández pidió el cambio contra Independiente. Tienen la ilusión de seguir compitiendo, estamos muy felices del esfuerzo que están haciendo".

El periodismo que lo critica: "A nosotros nos da tranquilidad que nos critiquen. Nosotros tuvimos la suerte de ser futbolistas. No todos, pero hay muchos periodistas que nos criticaban cuando éramos jugadores. Eso es lo que queremos. Si nos criticaban cuando éramos jugadores y no lo hacen ahora nos preguntaríamos qué pasa. Está clarísimo quiénes son empleados de la dirigencia anterior y quiénes no. Está bueno que no les da vergüenza hacerlo clarito y que patean la pelota para la dirigencia anterior. El hincha de Boca ya sabe quién es cada uno, que yo quiero al club igual que ellos y que vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Sé quiénes son los que lo hacen con mucha transparencia, que son periodistas como corresponde y quiénes no. Está muy claro".

Su manera de vivir los partidos y por qué no grita los goles: "Yo siempre pienso mucho durante los partidos. Siento cosas como cuando era futbolista, me imagino quién va a ser el que mejor juega o quién va a hacer el gol, a veces me toca acertar. Cuando me hacen una pregunta respondo. Siempre confío en que los muchachos lo van a hacer bien, me pongo contento cuando un jugador nuestro hace un gol. Como Fabra con Gimnasia o con Darío contra River. Tenemos grandes jugadores y gracias a Dios contamos con muchos de ellos. Por ahí no festejo tanto, porque pasó lo que tenía que pasar, me da mucha felicidad pero lo demuestro de otra manera".