La insólita anécdota de Macri con Bianchi antes de la final Palmeiras-Boca: “Carlos me miró con desconfianza y…”

Este martes salió a la venta el nuevo libro de Mauricio Macri, Para Qué, y algunas anécdotas comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, con fragmentos de su extensa y exitosa etapa como presidente de Boca y algunas perlitas desconocidas hasta ahora, en primera persona. En uno de los pasajes más destacados de su obra, el ex Presidente de la Nación recordó un momento particular con Carlos Bianchi como entrenador, cuando conversaron en la previa de la final de la Copa Libertadores 2000.

"En el primer partido en La Bombonera jugamos mal y apenas logramos un empate en dos goles gracias al talento de (Rodolfo) Arruabarrena. Nos tocaba jugar la revancha en el estadio Morumbi, en San Pablo. Una cancha donde la presión de la torcida se hace sentir de un modo diferente. El peso de la parcialidad local en el Morumbi es un fenómeno del estilo del que sucede en La Bombonera", comenzó el expresidente del Xeneize.

"A la mañana siguiente de la primera final decidí llamar a Bianchi. Le pedí vernos en casa antes de que fuera al entrenamiento. Había estado pensando toda la noche en el partido que teníamos por delante y sentí una necesidad urgente de conversar con él.

Hacía mucho frío en esa mañana de junio", explicó quien fuera mandatario entre 2015 y 2019.

"Bianchi llegó algo malhumorado. No había alcanzado a quitarse el sobretodo cuando me dijo: 'Ya sé, Mauricio, me vas a decir lo mismo que me dicen todos los hinchas desde anoche. Que jugamos horrible, que fuimos un desastre y que perdimos la copa'", reveló Macri sobre las palabras del entrenador.

"Sin embargo, mi objetivo al convocar a Carlos aquella mañana era otro, muy diferente: 'Efectivamente, fuimos un desastre. Pero, ¿sabés qué? Estoy seguro de que vamos a ganar esta copa. Por eso te llamé. Si salimos a colgarnos del travesaño nos matan. Tenemos que jugarles de igual a igual. Estoy seguro de que así les ganamos', le dijo Macri a Bianchi, según relata en su libro.

"Bianchi me miró primero con desconfianza y luego su expresión se fue transformando", siguió el expresidente. "Dio un salto y comenzó a sonreír: 'Estoy de acuerdo. Tenemos la chance intacta. ¡Vamos a ganar esta copa!', me dijo, seguro de sí mismo", agregó Macri.

Boca logró quedarse con el título de la Libertadores ese año después de empatar 0 a 0 como visitante en Brasil y obtener la victoria en los penales ante Palmeiras, con dos atajadones de Oscar Córdoba a Faustino Asprilla y Roque Júnior y la definición de la serie a cargo de Jorge Bermúdez.