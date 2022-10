El “me gusta” de Messi a un posteo de Boca campeón que enloqueció a los hinchas

Boca salió campeón y su nuevo título dio la vuelta al mundo. Muchos medios internacionales se hicieron eco de la mano que le tendió River al Xeneize, pero la consagración del equipo de Hugo Ibarra tampoco pasó desapercibida para las principales figuras del fútbol. Sin ir más lejos, hasta Lionel Messi tuvo un gesto especial que enloqueció a los hinchas.

El "like" de Messi que enloqueció a los hinchas de Boca.

En tiempos de redes sociales, los fanáticos no dejan pasar ni un mínimo gesto. Sea un "me gusta" o comentario, cualquier acción de los futbolistas causa revuelo y esto se multiplica a la enésima potencia si se trata de la Pulga. En este caso, la cuenta oficial del 10 le dio "like" a la publicación de Marcos Rojo.

El referente de Boca posteó una imagen de la intimidad del vestuario campeón. En ella, se puede observar a todo el plantel, cuerpo técnico y auxiliares del Xeneize desparramados por el vestuario y con el trofeo en el centro.

Aunque podía pasar como una foto más de la celebración, el detalle del "me gusta" de Messi causó una locura enorme en los hinchas de Boca. Pese a que había ciertas dudas, MDZ pudo confirmar que el "like" de la Pulga en la publicación de su excompañero es real.

En Twitter, los fanáticos utilizaron las distintas capturas de pantalla que evidencian el gesto del capitán de la Selección argentina para mofarse de sus pares de River, quienes aseguran que el 10 siente simpatía por la Banda.

Qué dijo Messi sobre el Torneo LPF antes de la definición entre Boca y Racing

Días atrás, Messi había asegurado que sigue de cerca el fútbol argentino y estaba con ganas de ver el desenlace del Torneo: "El campeonato se puso lindo, es un torneo muy raro, nunca sabes lo que va a pasar. Cualquiera le gana a cualquiera, me hace acordar a las Eliminatorias".