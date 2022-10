El Kun Agüero pronosticó qué harán los jugadores de Independiente ante Boca: “Muchos piensan que…”

La del domingo, en la Liga Profesional, promete ser una definición apasionante. Tras el triunfo de Boca ante Gimnasia este jueves, el Xeneize recuperó la punta del certamen y se encuentra un punto por encima de Racing, el único equipo que puede pelearle el torneo. En este contexto mientas los días pasan, las suspicacias con respecto a lo que sucederá el domingo están a la orden del día.

Claro, los jueces del campeonato serán nada más y nada menos que Independiente y River, quienes pueden ayudar (o hundir) a sus rivales de toda la vida. El Rojo visitará la Bombonera y, si pierde, automáticamente la Academia quedará sin chances de ser campeón. Mientras que el Millonario dirá presente en el Cilindro y, en caso de no sumar, le meterá presión al Xeneiza, ya que en caso de que no sume de a tres los de Fernando Gago darán la vuelta olímpica.

Agüero dejó en claro que el equipo debe salir a buscar los tres puntos en la Bombonera.

En este contexto, donde las especulaciones no para de crecer, fue Sergio Agüero quien dio su opinión. El Kun, conocedor del mundo de los Diablos Rojos, fue contundente a la hora de referirse a lo que harán los dirigidos por Julio César Falcioni en su viaje a Brandsen 805.

“Como hincha de Independiente quiero ganarle a Boca. Muchos piensan que nos vamos a dejar ganar pero no es así. Siempre salimos por todo", sentenció Agüero desestimando la polémica y dejando en claro que no existe posibilidad alguna de que los jugadores no busquen ganar en cancha de Boca.

El pasado fin de semana, en lo que fue la última presentación del Rojo en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, los hinchas fueron contundentes a la hora de enviarle un mensaje a los jugadores. "Cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar" se escuchó desde los cuatro sectores del estadio.