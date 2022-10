El posteo del Kun Agüero para Gallardo en su despedida de River

El fútbol argentino fue testigo de la despedida de uno de los mejores entrenadores que ha dado el país. Marcelo Gallardo dirigió por última vez en el estadio de River y fanáticos de todos los clubes se tomaron un tiempo para dedicarle alguna palabra o simplemente mostraron su agradecimiento para el Muñeco. Uno de ellos fue Sergio Agüero, quien utilizó sus redes sociales para realizar un simple posteo acompañado con un video del DT cuando ingresó a la cancha y la frase "Respeto".

Respeto uD83DuDE4FuD83CuDFFD pic.twitter.com/bhUK2gfORn — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) October 16, 2022

No es la primera vez que el Kun habla de Gallardo. Durante la pandemia resaltó su tarea en el club de Núñez y lo elogió: "Tenés que tener una continuidad. Lo que hizo Gallardo es continuar año tras año a alto nivel. Es muy complicado. Sobre todo ser entrenador durante tanto tiempo...". En minutos, el posteo fue retuiteado por miles de personas quienes volvieron a poner en tela de juicio su fanatismo por Independiente y algunos se animaron a repetir que es de River.

"Teoria: Agüero es hincha de cualquier equipo excepto Independiente", escribió un usuario y otro aportó: "El kun? De Ñuls como Messi, el Muñeco y Labruna". Muchos hinchas millonarios respondieron la publicación lamentando que el ex Manchester City y Barcelona no haya podido ponerse la banda roja en el pecho.

Días atrás, además, el Kun le confesó a Javier Saviola un viejo deseo suyo y el pedido que le hacía a su papá. "Yo cuando era chiquito, no sé si sabías, le pedía a mi viejo si me podía comprar los botines que usabas vos en River cuando comenzabas, que eran los Fila", dijo y el Conejito agregó: "Ja, sí, fue el primer contrato que hice con botines. Me acuerdo que la marca estaba en tenis, se quería pasar a fútbol y ahí me agarraron por un año".