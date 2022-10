La tajante respuesta de Lucas Romero sobre cómo jugará Independiente ante Boca: “Tenemos que…”

El domingo que viene, todas las miradas del fútbol argentino estarán puestas de la manera en la cual Independiente (contra Boca) y River (ante Racing) encararán sus respectivos partidos de la última fecha. Dadas las circunstancias, tanto el Rojo como el Millonario pueden beneficiar directamente a su más acérrimo rival para que salga campeón. Hasta este jueves, la Academia está puntera con 50 y el Xeneize, segundo con 48. Y por eso es que ya está instalada una nube de suspicacia sobre la manera en la que jugarán este último compromiso los de Gallardo y Falcioni.

Sin embargo, Lucas Romero, capitán de Independiente, fue contundente cuando le preguntaron acerca del tema: "Sin enfocarnos en el resultado final, nosotros tenemos que dar lo mejor por Independiente y sin pensar en quien sea campeón. Vamos a tratar de cerrar bien el año. Estamos con mucha tranquilidad y con las ganas obvias de jugar un clásico contra Boca y en su cancha".

De arranque, su postura quedó claro, pero el Perro Romero agregó: "Entiendo que la rivalidad del hincha de Independiente con Boca es grande, pero la verdad que no fue un año fácil para nosotros, tratábamos de abstraernos siempre a todo y esta vez no va a ser diferente. Como profesional me preparo siempre para dar lo mejor y hoy tenemos un nuevo desafío en cancha de Boca, contra un rival de jerarquía que puede ser campeón. Por el respeto a la institución y a nuestro trabajo tenemos que entrar y dar lo mejor".

Además, se refirió al rumor de una supuesta "apretada" que podrían recibir en estas horas por parte de la barra para "ir para atrás" y que así Racing no salga campeón. "No recibimos ningún tipo de mensaje de la barra, recién me crucé con un hincha de Independiente que me dijo: 'vamos con todo el domingo que tenemos que ganar'. Ese fue el mismo mensaje del otro día al final del partido. Si no vamos para adelante nos estaríamos faltando el respeto a nosotros mismos", cerró -serio- el capitán de Independiente en una nota que le dio a TyC Sports.

Sobre el final del partido del pasado domingo que finalizó con victoria 1-0 del Rojo sobre Banfield, la gente de Independiente que fue a la cancha, como dijo Lucas Romero, cantó: "el domingo cueste lo que cueste, ¡el domingo tenemos que ganar!". Dejando en claro que a Boca hay que salir a ganarle siempre.

El partido de este jueves a las 15 entre Gimnasia y Boca será decisivo para el desenlace del torneo. Si los de Ibarra no suman de a tres, Racing, que cierra contra River de local, llegará puntero a la última fecha. En caso de que sí logre ganar en La Plata, será el Xeneize el que tenga esa ventaja.