Boca le ganó a Gimnasia y llega puntero a una última fecha llena de morbo

Boca le ganó esta tarde en La Plata a Gimnasia, 2 a 1, en el partido pendiente de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), suspendido el 6 de octubre pasado por incidentes, y se trepó a la punta del campeonato cuando apenas resta una fecha para el final.



El colombiano Frank Fabra abrió el marcador a los 29 minutos de la primera etapa, igualó Leonardo Morales a los 11 minutos de la segunda y el juvenil Luca Langoni, siempre presente en los momentos clave, selló la victoria nueve minutos después.



Boca suma 51 puntos y aventaja por uno a Racing, en una final apasionante que el domingo presentará dos clásicos históricos, ya que el equipo xeneize recibirá a Independiente y el conjunto que dirige Fernando Gago hará lo propio con River Plate, ambos a jugarse desde las 17.



Los dirigidos por Ibarra, con mucho esfuerzo y la aparición de sus individualidades en momentos clave, se llevó los tres puntos ante un Gimnasia que fue entrega y sacrificio.



Atributos que hicieron que jugadores con largo recorrido y no en las mejores condiciones físicas ante un calendario apretado, no pudieran terminar el partido con diferentes molestias, como fue el caso de Darío Benedetto (apenas jugó 19 minutos) y Fabra en la visita y el uruguayo Brahian Alemán en el once de Néstor Gorosito.



En la primera etapa Gimnasia fue superior con la simpleza de un esquema que lo tiene al pibe Benjamín Domínguez generando "explosión" en el ataque, más un buen partido de Alemán jugando con más temple que condiciones físicas para manejar los tiempos del partido, aunque careció de profundidad a la hora de generar alguna situación ante Rossi.



A los 5' llego la primera para los dirigidos por Gorosito con un remate de Alemán que pasó muy cerca del palo izquierdo de Rossi y a esa altura los visitantes mostraban falencias en el fondo en cada pelota cruzada.



Sin embargo, a los 17', con un remate de Langoni, Boca llegó por primera vez al arco custodiado por Rey y, si bien Gimnasia tuvo el predominio del juego, un error de Domínguez en la marca le permitió ponerse a Boca en ventaja a los 29'.



Fabra bajó con el pecho un buen pase del paraguayo Oscar Romero y sacó un remate de zurda que se clavo en el palo izquierdo de Rodrigo Rey.



En el complemento, el entrenador de Gimnasia, obligado por la desventaja, recurrió al banco de relevos con el ingreso de Franco Soldano por el lesionado Alemán. Gimnasia se tomó los primeros minutos para renovar las expectativas de revertir el resultado y plasmar en la red su amor propio y sacrificio.



Se produjo el ingreso de Sandez por el lesionado Fabra, Boca necesitó acomodarse en el fondo y Gimnasia lo aprovechó con más ganas que ideas. A los 12', tras un tiro libre de Eric Ramírez, el central Leonardo Morales se anticipó en el área y de cabeza puso la igualdad.



Pero Boca hizo valer su calidad individual y el colombiano Sebastián Villa, quien había ingresado por Juan Ramírez, armó una jugada por la izquierda a los 20', sacó un remate que rebotó en el palo izquierdo, "Pol" Fernández tomó el rebote, su envío lo despejó Rey y Langoni marcó el gol que sería de la victoria en un partido que se le presentaba adverso.



El local, con más empuje que ideas hizo un último esfuerzo pero sufrió la carencia de calidad ofensiva, ante un Boca, que pese a no jugar bien, marcó diferencia con sus individualidades para concretar dos de las tres situaciones de gol que tuvo.

Los goles de Gimnasia-Boca

¡Qué animalada, Frank! uD83DuDD25 Boca abrió el marcador con un gran pase de Óscar Romero y el remate final de Fabra.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/fp9InXv02U — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2022

¡Lo empató Gimnasia! Leonardo Morales llegó por arriba para conectar el centro y sellar el 1 a 1 ante Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xeSZLOQuKE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2022

¡Palo, atajada y gol de Boca! Luca Langoni aprovechó que el rebote fue hacía él y la tuvo que empujar para el 2 a 1 contra Gimnasia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nQxoWNcK9T — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2022

Fuente: Télam.