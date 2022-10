Independiente le ganó a Banfield en su última fecha como local

Independiente se despidió esta noche de local ante su público en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el triunfo ante Banfield por 1 a 0, en la penúltima fecha del certamen.

Con este gol de Damián Batallini, #Independiente venció a #Banfield 1-0 en Avellaneda.



En segundo tiempo, Damián Batallini marcó para la victoria, que pudo ser la última para el DT Julio César Falcioni en su tercer ciclo en el 'Rojo' debido a que en esta semana entrante la nueva dirigencia del club negociará su salida, para que Juan José Serrizuela dirija ante Boca Juniors en la última fecha, mientras aceleran la llegada del nuevo entrenador.



En cuanto al juego, desde el inicio, el equipo de Avellaneda ahogó la salida del adversario con presión alta y la posesión de la pelota, lo que le facilitó generar una profunda ofensiva.



Por eso el arquero de la visita Facundo Cambeses fue exigido con varios remates desde distintos ángulos, a lo que respondió con eficacia.



Pasados los primeros embates locales en los 10 minutos iniciales, Banfield se dispuso mejor en el campo, con tres defensores y una línea de cinco volantes, con lo que logró equilibrar las acciones.



De ese modo, la dinámica del 'Rojo' esbozada al comienzo se diluyó, aunque de a ratos aparecía con veloces réplicas para aplacar los reproches de la parcialidad, que no soportaba el espectáculo tedioso en el que cayó la primera etapa.



En tanto, los dirigidos por Javier Sanguinetti tomaron algo de confianza como para provocar algunas aproximaciones al arco local, pero tampoco con un despliegue lucido. Es más, sus intenciones fueron la de impedir el predominio del rival. Solo eso.



Independiente, otra vez con mejor comienzo en el complemento, hasta para ponerse en ventaja debió sufrir.



Primero cuando Alejandro Maciel llegó a despejar en la puerta del arco visitante al momento que aparecía Batallini para definir, a los 6 minutos.



Después, cuando el mismo delantero se tomó desquite tras una serie de rebotes en el área de Banfield, su conversión fue invalidada por el árbitro Jorge Baliño por supuesto offside.



Lo que derivó a la intervención del VAR, que hizo reveer el fallo equívoco inicial, a los 13 minutos.



Así, al que se le complicó el panorama fue a Banfield, que tras cartón se quedó con un jugador menos por la expulsión del ingresado Luciano Abecasis (en reemplazo de José Álvarez) por doble amonestación.



A la vez que Sanguinetti realizó cambios en la ofensiva en procura de ir por la igualdad, la que a punto estuvo de lograrla Juan Manuel Cruz con un remate de media vuelta, que Milton Álvarez logró desviar, a los 43 minutos.



De todos modos no hubiera sido justa, porque el 'Diablo se mostró superior y más ambicioso en la mayor parte del cotejo, aunque no luciera a la manera que le gusta a su gente.



Por la fecha 27ma. y última de la LPF, Independiente visitará a Boca Juniors; en tanto que Banfield recibirá a Sarmiento, de Junín.